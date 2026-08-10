AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da fırtına bekleniyor

İstanbul'da hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli ve sıcak geçeceği tahmin ediliyor. AKOM, kuzeyli yönlerden (Poyraz) esecek rüzgarların hafta ortasından (Çarşamba) itibaren şiddetini artırarak aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olacağını açıkladı.

GÜN İÇİNDE SICAKLIK 31 DERECEYE KADAR YÜKSELİYOR

İstanbul’da sabah saatlerinde 25°C olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 31°C’ye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 25°C’ye gerilerken, gece ise 23°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranının %50 ile %90 arasında değişeceği günde deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü. Rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) sert, aralıklarla kuvvetlice (10-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN FIRTINA UYARISI

AKOM tarafından yapılan dikkat uyarısında, hafta boyunca yağış beklenmediği ve havanın çoğunlukla güneşli geçeceği ifade edildi.

Kuzeyli poyraz rüzgarlarının hafta ortası (Çarşamba) itibarıyla aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) esmesi bekleniyor. Kuzeyden gelen bu rüzgarların nispeten serin havayı bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine engel olacağı, ancak hava sıcaklıklarının yine de 30-33°C aralığında kalacağı öngörülüyor.