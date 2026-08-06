AKOM uyardı... Hissedilen sıcaklık 10 derece daha fazla olabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Buna göre, hafta boyunca yağış beklenmezken kuzeyli (poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50km/s) esmesi bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyin serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine engel olduğu belirtildi.

Raporda, sıcaklıkların 30-33 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Güneş altında, göl ve sahil kenarları gibi yüksek nemli ortamlarda hissedilen sıcaklığın, ölçülenden yaklaşık 10 derece daha fazla olabileceği uyarısı yapıldı.