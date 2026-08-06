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AKOM uyardı... Hissedilen sıcaklık 10 derece daha fazla olabilir

AKOM uyardı... Hissedilen sıcaklık 10 derece daha fazla olabilir

6.08.2026 11:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM uyardı... Hissedilen sıcaklık 10 derece daha fazla olabilir

İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların 30-33 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Güneş altında, göl ve sahil kenarları gibi yüksek nemli ortamlarda hissedilen sıcaklığın, ölçülenden yaklaşık 10 derece daha fazla olabileceği uyarısı yapıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Buna göre, hafta boyunca yağış beklenmezken kuzeyli (poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50km/s) esmesi bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyin serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine engel olduğu belirtildi.

Raporda, sıcaklıkların 30-33 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Güneş altında, göl ve sahil kenarları gibi yüksek nemli ortamlarda hissedilen sıcaklığın, ölçülenden yaklaşık 10 derece daha fazla olabileceği uyarısı yapıldı.

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