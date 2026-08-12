AKOM uyardı... İstanbul’da hafta sonu yağış bekleniyor: Sıcaklıklar düşecek

İstanbul’da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken, kentte hava sıcaklıklarının 30-32 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. AKOM’un 12 Ağustos tarihli hava tahmin raporuna göre, hafta ortasından itibaren poyrazın kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bugün kentte havanın çoğunlukla güneşli ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde 25 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 32 dereceye kadar yükselmesi, akşam 25, gece ise 23 derece olması öngörülüyor.

Kent genelinde nem oranının yüzde 40 ila 85 arasında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığının 24 derece civarında seyredeceği belirtildi. Yağış ise beklenmiyor.

POYRAZ KUVVETLENECEK

AKOM, hafta ortasından itibaren kuzeyli yönlerden esecek poyrazın kuvvetleneceği uyarısında bulundu. Rüzgarın 20-50 km/saat hızında, aralıklarla ise fırtına şeklinde 30-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Kuvvetli poyrazın, kuzeyin nispeten serin havasını İstanbul’a taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellemesi bekleniyor. Buna rağmen sıcaklıkların 30-32 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YEREL YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM’un haftalık tahmininde perşembe günü havanın az bulutlu ve açık, cuma günü ise yine az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Her iki günde de yağış öngörülmüyor.

Cumartesi ve pazar günlerinde ise hava parçalı bulutlu olacak. Her iki gün için de yerel yağmur ihtimali bulunuyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 20-27 derece, pazar günü ise 20-27 derece arasında olması bekleniyor.

Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin edilirken, yağış beklenmiyor. Salı günü ise havanın yeniden az bulutlu ve açık olması, sıcaklıkların 21-30 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

AKOM’un tahminine göre hafta sonu beklenen yağışların cumartesi günü metrekareye 1-4 kilogram, pazar günü ise 2-5 kilogram aralığında olması bekleniyor.