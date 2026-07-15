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AKP Bolu teşkilatında dikkat çeken değişim: Tanju Özcan’a şantaj davasında gündeme gelen ismin istifası istendi

AKP Bolu teşkilatında dikkat çeken değişim: Tanju Özcan’a şantaj davasında gündeme gelen ismin istifası istendi

15.07.2026 20:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP Bolu teşkilatında dikkat çeken değişim: Tanju Özcan’a şantaj davasında gündeme gelen ismin istifası istendi

Bolu yerel basınında yer alan iddiaya göre, AKP Genel Merkezi Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz ile yönetiminin ve Mudurnu İlçe Teşkilatı'nın istifasını aldı. Yavuz'un adı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılandığı davada da gündeme gelmişti.
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AKP Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz'un görevden alındığı öne sürüldü. Yerel basında yer alan iddiaya göre, AKP Genel Merkezi, Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz ve yönetimi ile Mudurnu İlçe Teşkilatı'nın istifasını aldı.

Yerel gazete Bolunun Sesi'nde yer alan habere göre, AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bolu Koordinatörü ve Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Bolu'da teşkilatlarla bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Cihan Yavuz ile yönetimi ve Mudurnu İlçe Başkanı ile yönetiminin istifalarının alındığı öne sürüldü.

Haberde, önümüzdeki günlerde yapılacak istişare ve temayül yoklamalarının ardından Bolu Merkez İlçe ile Mudurnu İlçe teşkilatlarında yeni başkan ve yönetim kurullarının belirleneceği belirtildi. 

TANJU ÖZCAN’A ŞANTAJ İDDİASI DAVASINDA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Cihan Yavuz'un adı, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılandığı şantaj davasında da gündeme gelmişti. Özcan'ın kendisine şantaj yaptığını öne sürdüğü kadının avukatlığını AKP Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz'un yaptığı dava dosyasına yansımıştı.

İlgili Konular: #AKP #bolu #Tanju Özcan