AKP’de iki sayfalık transfer listesi... 'Muhalefetten 4 milletvekili de katılacak'

Meclis’in açılmasıyla Ankara’da yalnızca yasama gündemi değil, siyasi transfer hesapları da yeniden hareketlendi. Yeni dönemde muhalefetten katılımları artırmak isteyen AKP’de, belediye başkanları ve milletvekilleri üzerinden yürütülen temasların hızlandığı belirtiliyor.

Bir yanda partiye geçmek isteyen isimlerin başvuruları değerlendirilirken, diğer yanda olası katılımlar için eleme yapıldığı konuşuluyor.

Kulislerde, kamuoyuna yansıyan isimlerin listenin yalnızca bir bölümünü oluşturduğu, önümüzdeki dönemde “çok sürpriz isimlerin” de AKP saflarına katılabileceği iddiası dile getiriliyor. Böylece transfer gündeminin, yeni yasama döneminde peş peşe rozet törenleriyle siyasetin sıcak başlıklarından biri haline gelebileceği ifade ediliyor.

HANGİ İLLERDE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEĞİ TARTIŞILIYOR

Cumhuriyet’e konuşan AKP’li bir kaynak, partiye geçmesi beklenen belediye başkanlarına ilişkin iki sayfalık liste bulunduğunu aktardı. Muhalefetten 4 milletvekilinin de katılımının beklendiği öğrenilirken, hazırlıkların Meclis’teki sandalye hesabının ötesinde, sahadaki seçim çalışmalarına uzanan bir boyutu olduğu belirtiliyor.

AKP’nin yeni katılımlarla yereldeki siyasi etki alanını genişletmek ve seçim hazırlıklarına hız vermek istediği konuşuluyor. Bu nedenle Ankara kulislerinde yalnızca “kim geçecek” sorusu değil, geçişlerin hangi illerde siyasi dengeleri değiştireceği de tartışılıyor.

TUGAY İÇİN 14 EKİM BEKLENTİSİ

Transfer trafiğinin en dikkat çeken başlıklarından biri ise, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ilişkin beklenti. Tugay’ın olası katılımı için gözler 14 Ekim’de yapılması beklenen AKP grup toplantısına çevrildi.

CHP’den ayrılmasının ardından görevini bağımsız sürdüren Tugay’ın, 14 Ekim’de yapılması beklenen AKP grup toplantısında partiye katılacağı ve rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı ifade ediliyor.

Tugay, 30 Eylül’de Saray’da Erdoğan ile bir araya gelmişti. Görüşmeden fotoğraf paylaşılırken Tugay, İzmir’in gündemindeki konuları ve kentin geleceğine ilişkin projelerini Erdoğan’a aktardığını açıklamıştı. Daha önce AKP’ye geçeceği iddialarını reddeden Tugay, temmuz ayındaki açıklamasında “Böyle bir düşüncem yok, İzmirlilerin oyları bana emanet” demişti.

Cemil Tugay'ın son geçiş iddialarına ilişkin ise, yeni bir açıklama yapmayacağı belirtiliyor. Tugay’ın katılımının gerçekleşmesi halinde AKP, seçimlerde kazanamadığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na transfer yoluyla ulaşmış olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi de tarihte ilk kez AKP tarafından yönetilecek.