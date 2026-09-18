AKP’de seçim hazırlığı: İl başkanlıklarının yarısından fazlasında değişim gündemde

AKP’de seçim çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda hazırlıkların önemli başlıklarından birini de il teşkilatları oluşturuyor. AKP, seçim çalışmalarını yürütecek kadroları oluşturmak için il teşkilatlarını yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Parti kulislerinde, seçim sürecini yürütecek kadroların belirlenmesi amacıyla il başkanlıklarında kapsamlı bir değişim planlandığı belirtiliyor. Değişimin il başkanlıklarının yarısından fazlasını kapsayabileceği ifade ediliyor. Yeni il başkanları belirlenirken sahada aktif, kentinde tanınan ve seçmenle doğrudan ilişki kurabilen isimlere ağırlık verilmesi bekleniyor. Çalışmalarını ağırlıklı olarak sosyal medya paylaşımlarıyla yürüten yöneticilerle ise yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

SAHADA KARŞILIĞI OLAN İSİM ARAYIŞI

Yeni kadrolar için yalnızca parti içindeki görev geçmişine bakılmayacağı, ilinde tanınan, yerel sorunları bilen ve örgütü sahaya çıkarabilecek isimlerin öne alınacağı konuşuluyor. Parti içinde, seçmenle temas kurmak yerine faaliyetlerini sosyal medya görünürlüğüyle sınırlayan bazı il başkanlarının görevlerine devam etmeyeceği değerlendirmesi yapılıyor. Yeni ve dinamik kadrolarla, teşkilatların seçim öncesinde daha görünür bir saha çalışması yürütmesi hedefleniyor. İl başkanları, yerel örgütlenmenin yanı sıra seçim döneminde kampanyanın ve sandık çalışmalarının koordinasyonunda da görev üstleniyor. Bu nedenle olası değişim, AKP’nin birçok ilde seçim hazırlığına yeni yöneticilerle başlayacağı anlamına geliyor. Atamaların ardından yeni başkanların il yönetimlerini oluşturması ve saha çalışmalarını planlaması için de bir hazırlık süreci başlayacak.