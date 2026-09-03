AKP’de seçim hesabına transfer gölgesi: Yeni yasama yılında ‘anayasa’ ve ‘seçim’ pazarlıkları...

Meclis’in ekimde açılmasıyla birlikte siyasetin öncelikli gündemlerinden birinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyor. Siyasi kulislerde, anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesini içeren bir takvim üzerinde durulurken bu sürecin ardından erken seçim tartışmalarının gündeme taşınacağı konuşuluyor.

DIŞARIDAN GELENLERE İTİRAZ

Anayasa çalışmaları, referandum ve sonrasında olası bir erken seçim üzerinden şekillenen beklentiler, AKP’de adaylık hesaplarının da zeminini oluşturuyor. Seçim takviminin netleşmesiyle birlikte milletvekili listelerinin parti içindeki tartışma başlıklarından biri haline gelmesi bekleniyor. AKP kulislerinde ise başka partilerden gelen isimlere yönelik parti içi rahatsızlığın bulunduğu belirtiliyor. Bu rahatsızlığın, adaylık sürecinde söz konusu isimlere seçilebilecek sıralarda yer verilmesi olasılığı üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Teşkilatın, başka partilerden katılan isimlerin milletvekili listelerinde öncelikli olarak değerlendirilmesine karşı çıktığı aktarılıyor. Henüz adaylık aşamasına gelinmeden dile getirilen itirazlar, seçim gündeminin somutlaşmasıyla birlikte transferlerin parti içindeki konumunun da tartışmaya açılabileceğine işaret ediyor.

ADAY LİSTELERİNDE DENGE ARAYIŞI

Bu çerçevede AKP’nin önündeki sürecin yalnızca anayasa ve seçim takvimiyle sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor. Referandum ve erken seçim senaryolarının ardından gündeme gelecek aday belirleme sürecinde, başka partilerden gelen isimlerle teşkilatın beklentileri arasında nasıl bir denge kurulacağı da önem taşıyor. Transferlere yönelik mevcut rahatsızlığın aday listelerine nasıl yansıyacağı ise parti kulislerinde yanıt aranan sorular arasında yer alıyor.