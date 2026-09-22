AKP’de ‘sessiz tepki’ kaygısı: Süreç hesapları tutmadı, seçmen kopuyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın PKK terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin “Somut adımların atılması şu ana kadar gerçekleşmedi” açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un yeni anayasa tartışmalarında “kırmızı çizgileri” sıralaması dikkat çekti.

AKP kulislerinde iki açıklamanın birbirinden bağımsız olmadığı, iktidarın süreç nedeniyle seçmende oluşan rahatsızlığı gördüğü belirtiliyor.

Uçum; Türk milleti, Türk vatandaşlığı, Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik ve demokratik hukuk devletinin yeni anayasa çalışmalarında “kırmızı çizgi” olduğunu söyledi. Bu başlıklarda farklı bir düzenlemenin tartışılmasının dahi kabul edilemeyeceğini belirten Uçum’un açıklaması, iktidarın süreç üzerinden yöneltilen eleştirilere karşı milliyetçi tabana verdiği bir güvence olarak yorumlandı.

‘PASİF TEPKİ GİDEREK BELİRGİNLEŞİYOR’

Cumhuriyet’e konuşan AKP kaynakları, parti yönetiminin sahada sürece karşı yüksek sesle dile getirilmeyen ancak giderek belirginleşen “pasif bir tepki” bulunduğunu fark ettiğini söyledi.

Tepkili seçmenin bugün sessiz kaldığını belirten kaynaklar, “İnsanlar tartışmaya girmiyor, sesini çıkarmıyor ancak sandığı bekliyor” değerlendirmesini yaptı. Parti yönetimine ulaşan anket ve saha araştırmalarında da sürecin AKP açısından seçmen kaybına yol açabileceğine ilişkin bulgular bulunduğu ifade edildi. Sürecin özellikle milliyetçi ve muhafazakâr seçmende soru işaretleri yarattığını dile getiren kurmaylar, iktidarın başlangıçta öngördüğü siyasi tablonun oluşmadığını kabul ediyor.

SEÇİM YAKLAŞTIKÇA TON DEĞİŞECEK

AKP’deki bu kaygının siyasi söyleme de yansıyacağını belirten kaynaklar, seçim takvimi yaklaştıkça “devletin ve milletin temel değerleri”, üniter yapı ve terörle mücadele başlıklarındaki açıklamaların daha keskin hale geleceğini aktardı. Fidan’ın silah bırakma konusunda örgüte yönelik eleştirileri ile Uçum’un yeni anayasa tartışmalarındaki çıkışının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kurmaylara göre iktidar, bir yandan süreci sürdürürken diğer yandan “taviz verildiği” algısının yerleşmesini önlemeye çalışacak. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sürece ilişkin mesajlarda, silahların tamamen bırakılması ve devletin temel niteliklerinin tartışmaya açılmayacağı vurgusunun öne çıkarılması bekleniyor.

DEM PARTİ’YE ‘KIŞKIRTMA’ SUÇLAMASI

AKP kaynakları, seçmendeki tepkinin büyümesinde DEM Parti yöneticileri ile terör örgütünden gelen bazı açıklamaların etkili olduğunu da savundu. DEM Parti’den yapılan bazı açıklamaları “açıkça kışkırtıcı” olarak nitelendiren kaynaklar, bu söylemlerin iktidarın kendi tabanına süreci anlatmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Terör örgütünün fesih ve silahlı mücadeleyi sonlandırma açıklamasına karşın sahada beklenen adımların atılmaması da AKP’deki rahatsızlığın bir diğer nedeni olarak gösteriliyor. Parti kurmayları, sembolik silah bırakma görüntülerinin seçmeni ikna etmediğini; örgütün Kandil ve Suriye dahil bütün unsurlarıyla silah bırakmasının beklendiğini belirtiyor. AKP’de, sürecin uzaması ve tartışmalı açıklamaların sürmesi halinde seçmen tepkisinin sandığa yansıyabileceği kaygısının giderek güçlendiği ifade ediliyor.