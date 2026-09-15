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AKP'den Erdoğan'ın adaylığına dair yeni açıklama: Dikkat çeken 'Meclis' ayrıntısı

AKP'den Erdoğan'ın adaylığına dair yeni açıklama: Dikkat çeken 'Meclis' ayrıntısı

15.09.2026 15:49:00
Güncellenme:
AA
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AKP'den Erdoğan'ın adaylığına dair yeni açıklama: Dikkat çeken 'Meclis' ayrıntısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde hukuki ve anayasal engel bulunmadığını savunan ve Meclis'i işaret eden Abdulhamit Gül, "Meclis'imizin de alacağı kararla Cumhurbaşkanı'mızın yeniden aday olarak cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır" dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Sakarya'daki "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" etkinliği kapsamında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdulhamit Gül, oy veren bütün seçmenlerin "Tayyip Erdoğan başımızda devam etsin" duygusunu taşıdıklarını, oy vermeyenlerin ise "Küresel çatışma ve meydan okumalara karşı yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olması gerekir, aday olsun, oy verelim" anlayışı içerisinde olduklarını savundu.

"Milletimizin önemli mutabakatlarından birisi, Cumhurbaşkanı'mızın yeniden cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edip Türkiye'yi daha güçlü liderliğe ulaştırmasıdır" diyen Gül, Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde hukuki ve anayasal engel bulunmadığını da belirtti.

MECLİS'İ İŞARET ETTİ!

Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu öne süren Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"Milletimizin bu talebi ve beklentisi inanıyorum ki Gazi Meclis'imizde de karşılık bulacak. Meclis'imizin de alacağı kararla Cumhurbaşkanı'mızın yeniden aday olarak cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır."

İlgili Konular: #AKP #Recep Tayyip Erdoğan #Meclis #adaylık

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