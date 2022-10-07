AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki kimdir, kaç yaşında? Mehmet Özhaseki neden soyadını değiştirdi?

07 Ekim 2022 Cuma, 14:59

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın katıldığı toplantının soru-cevap bölümünde, bir yurttaş Özhaseki ile Büyükkılıç’a turizmle alakalı bazı sorunlardan bahsetti. Bu sırada Özhaseki ile Büyükkılıç arasında “Bir şey deme”, “He de geç gitsin” ifadelerinin kullanıldığı bir diyalog yaşandı.

Kamerlara yansıyan görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi görürken, Mehmet Özhaseki kimdir? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte, merak edilenler...

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Özhaseki, 25 Mayıs 1957 tarihinde Kayseri'de Kemal ve Şükran Özhaseki çiftinin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun oluşunun ardından tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1982 yılında Neşe Özhaseki ile evlendi.

AKP'li Mehmet Özhaseki, 1994 yılına kadar tekstil ticareti ile uğraştı. Özhaseki, 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Daha sonra 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldi. Belediye başkanlığından sonra çeşitli görevlerde bulunan Özhaseki, Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer aldı. Özhaseki şu anda AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüyütor. Ayrıca Özhaseki, Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor eski Onursal Başkanıdır. Okan Üniversitesi'nin de Danışma Kurulu üyesidir.

MEHMET ÖZHASEKİ'NİN GERÇEK SOYADI NEDİR?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, ve o dönem AKP ve MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki’nin soyadı değişikliğini 2015 yılında ilk olarak gündeme gelmişti.

Odatv, Özhaseki'nin ve tüm aile fertlerinin 1974 yılında mahkeme kararıyla soyadlarını değiştirdiklerini ortaya çıkarmış, Karakebap olan soyadını, Özhaseki olarak değiştirildiğini aktarmıştı. Öte yandan, AKP'li Mehmet Özhaseki’nin ismi Kemal olarak bilinen babasının da 1974 tarihinde mahkeme kararıyla yapılan kayıt düzeltme sonrası o tarihlerde Kamil Karakebap olan ismini Kemal Özhaseki olarak değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in, Özhaseki'nin bu soyadının gündeme getirilmesini istediğini iddia etti.

ÖZHASEKİ VE AİLESİ NEDEN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ?

Mehmet Özhaseki soyadı tartışmlarının yaşandığı dönemde katıldığı bir programda konuya değinmişti. Kendisinin Türkmen ve Kayseri’nin yerlisi olduğunu anlatarak söze başlayan Özhaseki, 21 Haziran 1934 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş, 2 Temmuz 1934 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanıp 2 Ocak 1935'te yürürlüğe giren soyadı kanunu çıktığında, dedesinin Haseki soy ismini almak istediğini ancak, o dönemin nüfus yetkililerin zorla kendisine “Karakebap” soy ismini verdiklerini iddia etti.