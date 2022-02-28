AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'dan muhalefete ilk tepki
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" metnine imza attı. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, 6 partinin toplantısını eleştirerek "6 artı 1 benzemezler çetesi, postmodern ittifak olarak bir araya geliyorlar" dedi.
Altı muhalefet partisi lideri, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışmasını kamuoyuna sunmak üzere bir araya geldi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları Bilkent Otel’de buluştu. Liderler, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" metnine imza attı.
"MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLAN KILIÇDAROĞLU"
AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, 6 siyasi liderin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni imzalamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Bir taraftan 28 Şubat'ın 5'li çetesini adeta hatırlatırcasına 6 artı 1 benzemezler çetesi, postmodern ittifak olarak bir araya geliyorlar" diyen Özkan, "Diyorlar ki 'Biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceğiz.' Tamam, ne getireceksiniz? 'Kanal İstanbul projesi, Türkiye'nin yerli ve milli projeleri durdurulacak.' Hani sizin derdiniz parlamenter sistemdi? Aynı 'Gezici'lerin bıraktığı bakiyeler bunlar. Milli güvenlik sorunu haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve onun aveneleri. Yolunu kaybetmişlerin, Kılıçdaroğlu ve CHP'nin masasında meze oldukları bir günü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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