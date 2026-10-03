AKP ilçe başkanlığının düzenlediği toplantıya bütün devlet bürokrasisi katıldı: ‘Parti devleti’ gibi!

AKP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer’in sosyal medya paylaşımında, 29 Eylül’de ilçe başkanlığının ev sahipliğinde AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, kurumların bölge, il ve ilçe müdürlerinin katılımıyla “Muhtarlar Buluşması ve Çözüm Çalıştayı” programınının gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıya DSİ, karayolları, orman bölge müdürlüklerinden müdürlerin de yer aldığı çok sayıda bürokrat katıldı. Toplantı için hazırlanan görsellerde ise TBMM’nin resmi ambleminin kullanılması dikkat çekti.

‘PARTİ DEVLETİNİN RESMİDİR’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, toplantıya sert tepki gösterdi. Bakırlıoğlu, “Muhtarların bir siyasi parti etkinliğinde bulunmasında sakınca yok. Ancak devleti temsil eden bürokratların siyasi parti etkinliğinde yer alması doğru değildir. Bu fotoğraflar parti devletinin resmidir” dedi.

‘VALİ VE KAYMAKAMI ARADIM’

Bakırlıoğlu, konuyla ilgili olarak hem Akhisar Kaymakamı’nı hem de Manisa Valisi’ni telefonla arayarak rahatsızlığını ilettiğini söyledi. Bakırlıoğlu, “AKP milletvekilleri buna benzer organizasyonları daha önce de yaptılar. Bu haberi görünce Akhisar Kaymakamı’nı ve Manisa Valisi’ni aradım. Rahatsızlığımı açıkça ifade ettim. Bir siyasi partinin düzenlediği etkinlikte kaymakamın, il müdürlerinin, bölge müdürlerinin, yani devleti temsil eden bürokratların bulunmasının kabul edilemeyeceğini kendilerine söyledim” dedi.

‘BEN DÜZENLESEM KATILACAKLAR MI?’

Bakırlıoğlu, kamu görevlilerinin tarafsızlığının devlet yönetiminin temel ilkelerinden birisi olduğunu belirterek, şu soruları yöneltti:

“Benzer bir etkinliği YENİ Parti Akhisar İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde ben düzenlesem, bu hazirun gelecek mi? Kaymakam gelecek mi? İl müdürleri, bölge müdürleri gelecek mi? Eğer gelemeyeceklerse, bugün neden bir siyasi partinin ilçe başkanlığının düzenlediği toplantıda bulunuyorlar? Burada tuhaf olan, bürokratların bu durumu doğal kabul edip toplantıya katılmaları. Şimdi Sayın Baybatur’a sorsalar, ‘Bundan daha doğal ne var ki?’ diyecektir. Zaten sıkıntı da tam olarak burada başlıyor. İktidar partisiyle devlet bürokrasisi o kadar iç içe geçmiş ki, bu tip fotoğraflar artık iktidar ve temsilcileri tarafından sıradan kabul ediliyor.”

‘BAŞKA BİR MESELE’

Muhtarların vatandaşların taleplerini kamu kurumlarına aktarmasının doğal olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, “Muhtarların bir siyasi parti etkinliğinde bulunmasında herhangi bir problem yok. Onlar mahallelerinin sorunlarını anlatmak için orada olabilirler. Ancak devlet adına görev yapan, kamu kurumlarını temsil eden bürokratların siyasi parti organizasyonlarında yer alması başka bir meseledir” dedi.

‘PARTİ BAYRAĞI YOK’ SAVUNMASI!

Bakırlıoğlu, vali ve kaymakam ile yaptığı görüşmede, kendisine toplantıda parti bayrağı bulunmadığının ifade edildiğini belirterek, “Hem vali bey hem kaymakam bey, etkinlikte parti bayrağı olmadığını söylediler. Yani siyasi parti etkinliğinde bulunmalarının yanlış anlaşılabileceğini kendileri de kabul etmiş oldular. Ancak yerel basında yayımlanan haberlerde toplantının AKP Akhisar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlendiği, ilçe başkanının ev sahipliğinde gerçekleştirildiği açıkça yazıyor” diye konuştu.

Bakırlıoğlu, devlet kurumlarının bütün siyasi partilere ve vatandaşlara eşit mesafede olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Her milletvekili elbette vatandaşın sorununu dinler, dinlemelidir. Her milletvekili çözüm üretmek için çalışır, çalışmalıdır. Muhtarlarla bir araya gelmek de milletvekillerinin en doğal görevlerinden biridir. Ama mesele burada milletvekilinin muhtarlarla buluşması değil. Mesele, bir siyasi partinin ilçe başkanlığının düzenlediği organizasyonda devletin temsilcilerinin topluca yer almasıdır.”

‘TARAFSIZLIK AÇISINDAN SORU İŞARETİ’

“Devletin memuru, bütün vatandaşların memurudur” diyen Bakırlıoğlu, “Devletin bir siyasi partiyle yan yana görüntü vermesi bile kamu yönetiminde tarafsızlık açısından ciddi bir soru işareti yaratır. Fotoğraflar, vatandaşta ‘devlet artık bir partinin devleti mi?’ algısı oluşturuyorsa burada durup düşünmek gerekir. Devletin partisi olmaz. Devletin makamları, siyasi iktidarın değil, milletin makamlarıdır. Kamu görevlilerinin hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun aynı mesafede durması gerekir” diye konuştu.