AKP ilçe örgütünün kirasını belediye ödemiş

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:25

Bayrampaşa Belediyesi'nin dün gerçekleşen meclis toplantısında, belediyenin 2021 yılındaki faaliyetlerine dair çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, belediyenin 7 gayrimenkule toplam 895 bin 252 TL kira ödediğini paylaşan CHP'li meclis üyesi Gökhan Dal, kirası ödenen bu gayrimenkullerden birinin, geçen sene kira sözleşmesi feshedilen TÜGVA'ya ait yurt olduğunu paylaştı. 2021 yılında sözleşme feshedilene kadar belediye, yurt binası için 402 bin 247 TL kira ödemesi yaptı.

Belediyenin kirasını ödediği bir diğer yer ise AKP Bayrampaşa ilçe örgütünün bulunduğu yer. CHP'li meclis üyesi Gökhan Dal, “Bu şekilde bariz yanlışların meydana gelmesinin, Bayrampaşalılar tarafından hiçbir şekilde kabul görmeyeceğini ifade etmek isteriz. İktidar sahipleri yüzde 49,29 oy almasına rağmen kaynakların yüzde 100'ünü kullandığını bir an olsun unutmamalıdır. Gerek genel anlamda gerekse yerel anlamda vatandaşın kaynakları ve imkanları, yine vatandaşın menfaatleri doğrultusunda kullanılmalıdır” dedi.

Meclis toplantısında ele alınan bir diğer konu ise belediyenin verdiği ihaleler…

Belediyenin, bazı ihalelerde belirlenen yaklaşık maliyetin üzerine çıkarken, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda yapımı planlanan kütüphanede olduğu gibi iş bitmemesine rağmen ihaleyi alan firmaya hiçbir yaptırım uygulanmadığı da ortaya çıktı.

1 MİLYON 670 BİN TL'LİK ÖDEME



İhalelerle ilgili bir diğer çarpıcı husus da adresi bile olmayan bir şirkete 1 milyon 670 bin TL'lik ödeme yapılması.

İlgili şirket Özde Çelik İnşaat. İhaleyi alan şirketin ticaret odasındaki kayıtlarında belirtilen adresi, belediyenin Türk İslam Sanatları Merkezi'nin bulunduğu yer. Bu adreste böyle bir firma yok. Belediyenin kira aldığı firmalar arasında da bu şirket bulunmuyor.