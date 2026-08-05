AKP, kaybettiği Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimine itiraz edecek

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üçüncü tur oylamada Meclis üyelerinin iradesinin sandığa yansıdığını belirten Özdemir, AKP ve MHP'li 17 Meclis üyesi ile CHP'li 6 Meclis üyesinin oyuyla AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in 23 oy aldığını, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın ise 21 oyda kaldığını öne sürdü.

AKP adayına verilen oyların geçersiz sayıldığını savunan Abdullah Özdemir, şöyle konuştu:

"Normal şartlarda bu toplantının ara verilmeksizin nihayete ermesini gerektiren bir ortam varken, herhangi bir taşkınlık ve ara vermeyi gerektirecek bir durum yokken Meclis üyelerini baskı altına almak amacıyla 10 dakikalık bir ara verildi. Demokrasi havarisi olan Yeni Parti'nin İl Başkanı ve İlçe Başkanı orada CHP grubunu işgal etti. Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Baskı ve tehditle oradaki CHP'li Meclis üyelerinin iradesine bir gasp teşebbüsünde bulunuldu. Biz bunlara şahit olduk, bunların kayıtları ve görüntüleri var.

Dördüncü turda Dündar Ziya Gültekin isminin net bir şekilde anlaşılmasına rağmen 'K'nin şeklinde bozukluk var, T'nin Z'ye benzemesi' gibi bahanelerle aynı Bayrampaşa tiyatrosu ve oyunu burada oynanmıştır. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine güveniyoruz. Burada Meclis üyelerinin hür iradesinin net bir şekilde sandığa yansıması için tüm hukukçularımızla gerekli başvurumuzu ve süreç takibini yapacağımızı özellikle ifade etmek isterim."

4. TURDA CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminde CHP Grubu Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, AKP ve MHP Grubu ise AKP'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.

Birinci tur oylamada Çetinkaya 26 oy, Gültekin 16 oy alırken, 1 oy boş çıktı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci turda Çetinkaya 26 oy, Gültekin ise 16 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise 44 oyun 21'ini Çetinkaya, Gültekin ise 18 oy aldı. Seçimde 5 oy geçersiz sayılırken parti grupları karşılıklı itiraz dilekçesi sundu.

Dördüncü tur oylamada CHP grubunun adayı Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi. AKP'li Gültekin 18 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.