AKP kazanmıştı... Butlan CHP'sinden Menderes açıklaması: ‘Alışın kardeşim alışın’

Butlan CHP'sinin İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, AKP'nin kazandığı Menderes Başkanvekili seçimlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Butlan CHP'sinin İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü: "Bu siyaset midir? Adayı sen göstereceksin, benden oy istemeyeceksin. Kaybedince de faturayı bana keseceksin. Alışın kardeşim alışın seçim kaybetmeye alışın. Alışın” dedi.

OYLAR BÖLÜNDÜ, BELEDİYE AKP'YE GEÇTİ

Menderes Belediye Başkanvekilliği seçiminin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 12 oy, YENİ Parti adayı Barış Gürsoy 10 oy, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5 oy, bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk 1 oy aldı. Seçimin ikinci turu oylamasında ise 25 oy geçerli sayıldı. CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar 5 oy, YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy 9 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 10 oy, bağımsız aday Mustafa Öztürk 1 oy aldı.

Üçüncü tur oylamasında ise Cumhur İttifakı'nun adayı Asuman Şen 13, YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy ise 10 oy aldı. Bunun üzerine oylamada 4'üncü tura geçildi. 4'üncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy, YENİ Parti'nin Barış Gürsoy ise 12 oy aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

31 Mart yerel seçimleriyle birlikte 31 üyenin bulunduğu Menderes Belediye Meclisi'nde, belediyeye yapılan operasyon sonrası 3 CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı. Mevcut durumda Menderes Belediye Meclisi'nde 9 YENİ Partili, 6 CHP'li üye bulunuyor. Cumhur İttifakı’nın ise 1’i MHP’li 10’u AKP’li olmak üzere 11 üyesi bulunuyor.

O FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimi AKP’nin adayı Asuman Şen’ kazandı.

Seçim sonrasında çekilen bir fotoğraf karesi dikkati çekti.

Seçimin hemen ardından CHP’li Belediye Meclis Üyesi Harun Bila, AKP Menderes İlçe Başkanlığı’na ziyarete gitti. Bila’nın yeni Başkanvekili Asuman Şen’i tebrik ettiği ve AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile samimi poz verdiği görüldü.

YENİ PARTİ’DEN CHP’YE “ANLAŞMA” SUÇLAMASI

Menderes’teki seçimin ardından YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güç, “Etimesgut’un karşılığı olarak Menderes’i verdiler. Bunlar baştan anlaşmışlar. Butlan yönetimi AKP ile anlaşmıştır. Butlan yönetiminin tavrı netleşmiştir. Butlan yönetimi Cumhur İttifakı’nda olduğunu açıkça ilan etmiştir” ifadelerini kullanmıştı.