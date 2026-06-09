AKP kulisleri hareketli: Erdoğan’dan yönetimde büyük revizyon sinyali

AKP’nin geleneksel hale gelen ve 2018’den bu yana Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen istişare kampı bu yıl 26-28 Haziran tarihlerinde Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Parti kulislerinde kampın gündeminde ekonomi, yeni anayasa ve açılım süreci başlıklarının yanı sıra AKP’nin iç yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerin de yer alacağı konuşuluyor. Parti kaynaklarına göre Erdoğan’ın son dönemde parti yönetiminin performansından memnun olmadığı yönündeki değerlendirmeleri kurmaylarına da yansıdı. Özellikle sahadan gelen raporlar ve kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan tablo nedeniyle Erdoğan’ın kamp sürecinde parti yöneticilerine sert uyarılarda bulunabileceği belirtiliyor. Kulislerde Erdoğan’ın bazı MYK üyelerinin performansını yetersiz bulduğu, teşkilatlarda ise “rehavet” oluştuğu kanaatini taşıdığı konuşuluyor.

‘KİBİRLENDİLER, ÇALIŞMIYORLAR’

Parti içinde, Erdoğan’ın yakın çevresine “kibirlendiler, çalışmıyorlar” yönünde değerlendirmelerde bulunduğu da öne sürülüyor. AKP kulislerinde en dikkat çekici iddialardan biri ise kamp sonrasında parti yönetiminde kapsamlı bir değişime gidilebileceği... Parti kaynakları, MYK’da geniş çaplı revizyon ihtimalinin masada olduğunu ifade ederken, bazı isimlerin görevden alınabileceği konuşuluyor. Erdoğan’ın yalnızca MYK ile sınırlı kalmayıp olağanüstü kongre seçeneğini de değerlendirebileceği öne sürülüyor. Parti içinde yapılacak olası değişimin yerel seçimlerin ardından başlayan “yenilenme” sürecinin ikinci aşaması olarak görüldüğü belirtiliyor.

AKP’NİN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Öte yandan muhalefetin sık sık gündeme getirdiği erken seçim tartışmasının da kampın başlıkları arasında yer alabileceği ifade ediliyor. Ancak AKP kaynakları, olası bir seçim senaryosunun 2027 sonbaharına, özellikle Kasım 2027 dönemine yönelik değerlendirmeler üzerinden ele alınabileceğini belirtiyor. Parti yönetiminin resmi olarak seçimlerin zamanında yapılacağı söylemini korumasına karşın, siyasi ve ekonomik gelişmelerin kampta masaya yatırılacağı kaydediliyor. Sapanca kampının bu yönüyle yalnızca bir istişare toplantısı değil, AKP’nin önümüzdeki dönemdeki yol haritasının şekilleneceği kritik bir eşik olarak görüldüğü ifade ediliyor. Erdoğan’ın kampın kapanış konuşmasında hem parti kadrolarına hem de kamuoyuna yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.