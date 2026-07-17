AKP kulislerinde belediye operasyonu rahatsızlığı: ‘Halk inanmıyor, faturayı bize kesiyor’

CHP’li belediyelere yönelik son dönemde art arda gerçekleştirilen operasyonlar ve son olarak Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in tutuklanması, AKP kulislerinde de tartışma konusu oldu. Cumhuriyet'e konuşan bazı AKP’li milletvekilleri, soruşturmaların hukuki boyutundan çok ortaya çıkan siyasi tablonun parti açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Sahada yurttaşın konuya farklı yaklaştığını belirten bir AKP’li milletvekili, seçmenin büyük bölümünün operasyonları yolsuzluk soruşturması olarak değil, siyasi bir süreç olarak değerlendirdiğini söyleyerek “Vatandaş bize sürekli aynı soruyu yöneltiyor. ‘Gerçekten suç varsa elbette yargılansınlar ama neden sürekli muhalefet belediyeleri hedef alınıyor?’ diyor. Bu algıyı kırmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı. Operasyonların CHP’yi yıpratmak yerine mağduriyet algısını güçlendirdiğini savunan bazı AKP’li isimler, kamuoyunda beklenen etkinin oluşmadığını dile getirdi. Bir milletvekili, “Her yeni operasyon muhalefetin ‘yargı siyasallaştı’ söylemini daha güçlü dile getirmesine zemin hazırlıyor. İnsanlar dosyanın içeriğinden çok operasyonların zamanlamasını konuşuyor. Bu nedenle beklenen siyasi sonuç ortaya çıkmıyor” değerlendirmesini yaptı.

‘OPERASYONLAR, EKONOMİYİ GÖLGEDE BIRAKMIYOR’

AKP kulislerinde dile getirilen bir diğer eleştiri ise operasyonların ekonominin önüne geçen gündem oluşturması. Bazı milletvekilleri, seçmenin temel gündeminin yaşam pahalılığı, kira ve enflasyon olduğunu belirterek, belediyelere yönelik operasyonların bu sorunları gölgede bırakmadığını, aksine yeni bir tartışma başlığı yarattığını söylüyor. AKP’li bir kurmay da “Vatandaş pazarı, mutfağı, geçim derdini anlatmak istiyor. Biz ise sürekli belediye operasyonlarını konuşuyoruz. İnsanlar bu konuyu açtığımızda ‘Bunlar siyasi’ deyip asıl gündemine dönüyor. Dolayısıyla bu süreç siyasi olarak bize artı yazmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘SİYASİ MALİYET İKTİDARA YÜKLENİYOR’

Başka bir AKP’li isim ise kamuoyunun önemli bir bölümünün belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ikna olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Halk belediyelerin çaldığına inanmıyor. Oluşan algı, bunun siyasi bir süreç olduğu yönünde. İnsanlar operasyonların zamanlamasını sorguluyor. Sonuçta da bunun siyasi maliyetini iktidara yüklüyor. Açık söylemek gerekirse faturayı bize kesiyorlar.”

AKP’li kurmaylar soruşturmaların hukuki zeminde yürütülmesinin önemine dikkat çekerken, ortaya çıkan siyasi tablonun ise parti içinde ciddi şekilde analiz edilmesi gerektiğini ifade ediyor.