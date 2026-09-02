AKP kulislerinde Melih Gökçek’e ceza beklentisi: ‘Yolsuzluk yaptığı saptananlar siyasi yakınlıklarına bakılmaksızın cezalandırılmalı’

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma, AKP içinde de gündem oldu. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan partili kaynaklar, yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmesi ve sorumluluğu saptananların hesap vermesi gerektiğini belirtiyor. Kaynakların değerlendirmelerinde, iktidara yakınlığın ya da geçmişte üstlenilen siyasi görevlerin, iddiaların araştırılması ve sorumluların cezalandırılması önünde engel oluşturmaması gerektiği görüşü öne çıkıyor.

AKP’li kaynaklar, yolsuzlukla mücadelede kişilerin hangi siyasi çevreye yakın olduğuna göre tutum alınmaması gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda, yolsuzluk yaptığı ortaya konulan kişilere yönelik yaptırımların siyasi aidiyetten bağımsız uygulanması gerektiği belirtiliyor.

‘SİYASİ KONUM NE OLURSA OLSUN YAPTIRIMLA KARŞILAŞMALI’

Gökçek hakkındaki soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde de aynı noktaya işaret ediliyor. Partili kaynaklar, geçmişte iktidar adına görev yapmış olmanın yolsuzluk iddiaları karşısında bir koruma gerekçesine dönüşmemesi gerektiği görüşünü dile getiriyor. Siyasi geçmiş ile iddialara ilişkin sorumluluğun ayrı değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

AKP kulislerinde Gökçek’e yönelik ceza beklentisi, soruşturmada yolsuzluk iddialarının ortaya konulması ve sorumluluğun saptanması çerçevesinde ifade ediliyor. Kaynakların aktardığı yaklaşım, iddiaların araştırılmasıyla sınırlı kalınmaması; yolsuzluk yaptığı belirlenen kişilerin, siyasi konumları ne olursa olsun yaptırımla karşılaşması gerektiği yönünde.

Muhalif belediyelere yönelik operasyonların hız kazandığı süreçte, Mansur Yavaş yönetiminin Ankara'yı rant politikalarıyla yöneten Gökçek hakkında geçmişte ve önceki gün sunduğu milyarlarca liralık yolsuzluk dosyalarının yıllar sonra açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.