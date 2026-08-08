AKP'li Gaziantep Büyükşehir'den dikkat çeken ihale: 5 yıldızlı otellerden tekneye...

AKP’li yönetcilerin kamu kaynaklarıyla yaptığı harcamalar sıklıkla tartışılırken, son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri için hazırladığı 146 kalemlik ihale yeni bir tartışma yarattı. Belediyenin bütçesinden; ulaşım, 4 ve 5 yıldızlı otel konaklamaları, tekne turları, yemek, hediyelik eşya, teknolojik ürünler ve yöresel yiyecekler için harcama yapılması öngörüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kültür Sanat Etkinlikleri Organizasyonu Hizmet Alımı İşi” ihalesi 24 Ağustos’ta yapılacak. İhale kapsamında toplam 146 farklı kalem için teklif alınacak. İhale henüz yapılmadığı için belediyenin bu organizasyonlar için ödeyeceği toplam tutar ise belli değil.

ONLARCA UÇAK YOLCULUĞU

Listenin önemli bir bölümünü ulaşım giderleri oluşturdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Bodrum, Eskişehir, Manisa, Konya ve Aydın gibi kentlerden Gaziantep’e gelecek ya da Gaziantep’ten bu kentlere gidecek misafirler için en az 86 uçak yolculuğu planlandı. Bunun yanında farklı mesafelerde toplam 40 karayolu ulaşımı için de ödeme yapılması öngörüldü. Ulaşımın sanatçılar, konuklar, uzmanlar ve etkinliklerde görev alacak ekipler için kullanılacağı belirtildi.

5 YILDIZLI OTELLERDE KONAKLAMA

İhalede konaklama için de geniş bir bütçe kalemi ayrıldı. Gaziantep’e gelecek konuklar için 5 yıldızlı otellerde 20 tek kişilik, 20 çift kişilik geceleme istendi. Dört yıldızlı oteller için de 20 geceleme ayrıldı. Ayrıca üç yıldızlı oteller, öğretmenevi ve polisevi gibi misafirhaneler için de ayrı konaklama kalemleri oluşturuldu. İl dışındaki etkinliklere katılacak kişiler için de 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklama planlandı. Belediyenin konukların konaklayacağı oteller konusunda seçim yapabileceği, yüklenicinin aynı seviyede en az beş otel seçeneği sunacağı belirtildi.

BUSİNESS UÇUŞ VE SUIT ODA TALEBİ DE KARŞILANACAK

İhale dosyasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise özel uçuş ve konaklama talepleri oldu. Belediyenin ihtiyaç görmesi halinde konuklar için “business” gibi özel uçuş seçenekleri talep edebileceği belirtildi. Bu durumda ortaya çıkacak giderin yüklenici tarafından karşılanması istendi. Benzer bir düzenleme sanatçıların konaklaması için de yapıldı. Özellikle konser sanatçıları ve menajerlerin “suit vb.” özel oda istemesi halinde oda farklarının ve konaklama sırasında oluşacak ekstra giderlerin de yüklenici tarafından karşılanacağı kaydedildi. Bu giderler ihale için teklif verecek şirketin maliyetine dahil olacak ve ihale sonucunda oluşacak sözleşme bedeli belediye tarafından ödenecek. Öte yandan kültür ve sanat organizasyonları için hazırlanan listede teknolojik ürünler de yer aldı. Belediye, ihale kapsamında 3 tablet ve 3 kulaklık alınmasını istedi.

BİN DİLİM BAKLAVA, 500 PAKET FISTIK

İhalenin dikkat çeken bir başka bölümü ise yiyecek ve ikram listesi oldu. Festival, fuar ve tanıtım etkinliklerinde dağıtılmak üzere bin adet tek dilimlik kutulu baklava ile 500 paket Antep fıstığı alınacak. Bunların yanında 10 kilogram dökme Antep fıstığı, 15 kilogram cevizli sucuk listede yer aldı. Sanatçılara verilecek hediyeler de listelerde yer alırken. hediyelikler arasında kutnu kumaşından kravat, şal ve fular ile bakır kahve fincanı takımları da bulunuyor.

TEKNE TURU DA LİSTEDE

İhalede iki küçük ve bir büyük olmak üzere üç tekne kiralanması da öngörüldü. Teknelerin Rumkale’de yapılacak gezilerde kullanılacağı belirtildi. Buna göre iki adet 20 kişilik ve bir adet 50 kişilik tekne kiralanabilecek. İhale belgelerinde yer alan tarihler ise soru işareti yarattı. Etkinliklerin 3 Ağustos ile 31 Aralık 2026 arasında gerçekleştirileceği yazıldı. Ancak ihale 24 Ağustos’ta yapılacak. Buna göre organizasyon için belirlenen başlangıç tarihi, ihale tarihinden 21 gün önceye denk geliyor.