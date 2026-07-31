AKP'li Burcu Köksal'ın WhatsApp hesabında 'durum' kazası: Torpil mesajları ortaya çıktı

AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın WhatsApp hesabından; belediye bünyesindeki torpil talepleri, kadro ricaları ve kurum içi çekişmelere dair özel mesajlar yanlışlıkla 'durum' olarak paylaşıldı.

Mayıs ayında CHP'den istifa ederek AKP saflarına geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın telefonundan dikkat çeken bir "WhatsApp kazası" yaşandı. Köksal'ın hesabından, kendisine gelen özel mesajlar ve tutulan deşifre notları birbiri ardına WhatsApp 'durum' kısmından paylaşıldı.

TORPİL VE KADRO RİCALARI DEŞİFRE OLDU

Ekran görüntülerinde, parti değişimi sonrası belediye içinde yaşanan kadro hareketliliği, personelin yer değişikliği ve yakınların işe alım ricaları yer aldı.

Paylaşılan bir mesajda "Başkanım benim oğlumu uygun bir yere alacağınızdan eminim..." ifadeleri kullanılırken, bir başka görselde "Oğlum pazartesi istifa edeceğim diyor, vereceğiniz her karara saygı duyarım" şeklindeki ricalar dikkat çekti.

BELEDİYE İÇİ TARTIŞMALAR VE "BURCU KÖKSAL'CIYIZ" NOTLARI

Paylaşılan mesajlarda belediye çalışanları ve bazı birim amirleri arasındaki çekişmeler de gözler önüne serildi.

Personelin otopark gibi birimlere sürüldüğü, yöneticiler arasında gruplaşmalar yaşandığı belirtilirken, mesajlarda yer alan "Biz dün de bugün de Burcu Köksal'cıyız" ve "Burcu Köksal az kaldı gidecek diyen..." ifadeleri belediye içi tartışmaları ortaya çıkardı.

"BU MESAJI ATAN" NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Skandalın dikkat çeken detaylarından biri ise mesajların ardından paylaşılan deşifre notu oldu.

Bir durum paylaşımında "Bu mesajı atan Ahmet Türk YÜNTAŞ'ta müdür yardımcısı" notuna yer verilmesi, gelen mesajların kimden geldiğini kayıt altına almak veya üçüncü kişilere iletmek isterken yanlışlıkla kamuoyuna açık şekilde paylaşıldığı ihtimalini gündeme getirdi.