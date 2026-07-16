AKP’li büyükşehirde gelir-gider farkı açılıyor: Paralar faiz giderlerine aktı

AKP yönetimindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu, belediyenin mali durumunun giderek kötüleştiğini ortaya koydu. Rapora göre, belediyenin gelir gider tablosundaki açık yıl geçtikçe artıyor.

GELİR-GİDER AÇIĞI HER YIL ARTIYOR

2019 yılından bu yana büyükşehirde yapılan seçimleri kazanan AKP’li Mehmet Hilmi Güler yönetimindeki belediyenin bütçesinin gelir-gider farkı, 2019’da, yaklaşık 5 milyon lira olarak açıklandı. Bu fark, 2020’de yaklaşık 187 milyon liraya yükseldi. 2021 tablosundaki bütçe açığı ise, yaklaşık 204 milyon lira olarak oluştu. Söz konusu bütçe açığı, 2022’de yaklaşık 355,5 milyon, 2023’te 955 milyon, 2024’te ise 1,1 milyar lira olarak açıklandı.

Yıllık verilere göre her yıl artan açık, 2025 yılı faaliyet raporunda da artış gösterdi. 2025 yılı faaliyet raporuna göre, 8 milyar 212 milyon 153 bin 642 liralık gider tablosuna karşılık, yalnızca 6 milyar 707 milyon 663 bin 312 liralık gelir elde edilebildi. Böylece bütçedeki gelir gider açığı, 1,5 milyar liraya ulaştı. Giderlerin 966 milyon 638 bin 440 lirasını faiz ödemelerinin oluşturması da dikkat çekti.

EKONOMİ POLİTİKALARI TEHDİT OLUŞTURUYOR

Raporun tehdit ve fırsatlar bölümünde yer verilen ifadeler de, iktidarın ekonomi politikalarının yetersizliğini ortaya koydu. Raporun tehditler bölümünde, “Genel ekonomik durumun kötüleşmesi ve bunun belediye bütçelerine olumsuz yansıması, Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle oluşan ekonomik istikrarsızlıklar” gerekçeleri sıralandı.