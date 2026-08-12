AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pankartını söken yurttaş tutuklandı

Olay, Ankara-Zonguldak Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, güzergah üzerinde bulunan bir üst geçide Devrek Belediyesi ekiplerince asılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pankartı, yerinden söküldü.

Durumu fark eden yurttaşlar anları amatör kameraya kaydetti.

Ufuk Ö., yağ sürdüğü pankartı yerinden sökerek üst geçitten aşağıya taşıdı.

''LAZIM MI? POLİSİ ARARSIN, HABER VERİRSİN''

Bir kişinin "Niye söküyorsun sen bunu" şeklinde tepki gösterdiği Ufuk Ö., "Lazım mı. Polisi ararsın, haber verirsin" yanıtını verdi.

TEHDİT EDİLDİ: ''KAŞINIYORSUN SEN HERALDE''

Bu sırada telefon ile polisi aradığı öğrenilen bir şahıs, "Kaşınıyorsun sen herhalde değil mi? Sen kimsin, nerelisin. Cumhurbaşkanından üstünsün sen değil mi?" şeklindeki sorularını tekrarladı.

ZARAR VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından başlatılan çalışmalar sonucunda, pankartı yerinden sökerek zarar verdiği iddia edilen kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, Ufuk Ö.'yü kısa sürede gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ufuk Ö., hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.