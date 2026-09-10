AKP'li Esenler Belediyesi halkın 65 yıllık yolunu sattı: Halkın stratejik geçiş güzergâhı konut projesi olacak!

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Çiftehavuzlar Mahallesi’nde bulunan 63 ada 7 parseldeki alanın AKP'li Esenler Belediyesi tarafından açık ihale yoluyla özel bir kişiye satılması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Mahallelinin 65 yılı aşkın süredir geçiş güzergâhı olarak kullandığı alanın konut projesinde kullanılacak olması, bölgede ulaşım tartışmasını da beraberinde getirdi.

Cami, aile sağlığı merkezi, eczane ve semt pazarına ulaşımda kullanılan kritik bağlantı yolunun kapanmasıyla mahalle sakinlerinin alternatif ve daha uzun güzergâhları kullanmak zorunda kalacağı belirtildi.

“BİZİ YOKUŞLARDAN DOLAŞTIRACAKLAR”

Cumhuriyet’e konuşan mahalle sakini Reşat Gürbüz, belediyenin alanı Milli Emlak’tan aldıktan sonra ihale yoluyla sattığını belirterek şöyle konuştu:

“Çok sonradan haberimiz oldu. Belediyeyle görüştük. Burasının arsa olduğunu, geri dönüşü olmadığını ve sattıklarını söylediler. Burayı milli emlaktan alıp bir şahısa satmışlar. Biz bu satışa karşıyız. Burası cami, okul, pazar geçiş noktası. Stratejik bir noktadayken şimdi geçiş engelleniyor. Yaşlılarımız 300 metre yokuş aşağı, yokuş yukarı gitmek zorunda kalacak. Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu rant uğruna bizi yolsuz bırakıyor.”

“BELEDİYE YOL MU YAPAR, YOL MU SATAR?”

Mahalle sakini Mahmut Babacan ise Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile görüşmek için randevu aldıklarını, ancak taleplerinin karşılık bulmadığını söyledi.

Babacan, “Bu yol 65 yıldır vatandaşa kolaylık sağlıyor. Rant uğruna satılmamasını istedik. Karşı çıktık. Ama derdimizi anlatırken bize tepki gösterildi. ‘Ortalığı germeyin’ diye bağırıldı. Biz ne hakaret ettik ne de ortamı gerdik. Biz halkız, hakkımızı savunuyoruz. Belediye yol mu yapar, yol mu satar? Bunlar devletin yolunu satıyor. Halkın sorunlarını çözecekken sorun yaratıyorlar. Yaşlıları ve çocukları göz göre göre çıkar uğruna mağdur ediyorlar. Sesimizi kimse duymuyor. Üstüne aşağılanıyoruz. Ama bu yola karşıyız, sonuna kadar direneceğiz” dedi.

AKP’Lİ SEÇMENDEN GÖKSU’YA TEPKİ

Bir kadın mahalle sakini ise duruma tepki göstererek, “65 yıldır bu yolu kullanıyoruz. İşimizi kolaylaştırıyordu. Şimdi kazıp yerine bina dikeceklermiş. Bizi bu yaşlı halimizle kilometrelerce yürütecekler. Biz AKP seçmeniyiz, bu başkanı biz seçtik. Ama şimdi bizim yolumuzu para karşılığında başkasına satmışlar. Yazıklar olsun. Bu zulümdür. Cumhurbaşkanı duysun, partisindekilerin halka neler yaptığını görsün” diye konuştu.

"BURASI ARSA DEĞİL YOL"

Bir başka mahalle sakini ise, tepkisini sert sözlerle dile getirdi:

“30 yıldır buradayım. Allah ne diyor? Yolda bir taş gördüğünüzde kenara atın. Ama Esenler Belediyesi bizim yolumuza taş koyuyor. Nerede din, nerede ahlak, nerede vicdan? Bu hangi imana sığar Tevfik Göksu? Kullandığımız bu asfalt yola arsa diyorlar. Ne arsası burası yol.”

BELEDİYE SATIŞI DOĞRULADI: “AÇIK İHALEYLE ÖZEL BİR İSME SATILDI”

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Esenler Belediyesi, satış işlemini yazılı açıklamayla doğruladı. Belediye açıklamasında, Çiftehavuzlar Mahallesi 63 ada 7 parselde bulunan alanın imar planlarında yol lejantında yer almadığı, belediye mülkiyetinde bulunan konut planlı bir arsa olduğu belirtildi.

Açıklamada, taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle satışa çıkarıldığı ve satış işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Belediye ayrıca, “Yapılan işlem nedeniyle şehrin ulaşımına, mevcut yol düzenine veya yaşam fonksiyonlarına olumsuz etki edecek herhangi bir durum söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

Ancak 65 yılı aşkın süredir bu güzergâhı kullanan mahalle sakinleri belediyenin bu değerlendirmesine katılmıyor. Yurttaşlar, tapu ve imar planlarındaki tanım ne olursa olsun, yıllardır kullanılan geçiş yolunun kapatılmasının özellikle yaşlılar, çocuklar ve hastalar için ciddi mağduriyet yaratacağını belirterek satışın iptal edilmesini istiyor.