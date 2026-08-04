AKP’li eski vekil, Bakan Şimşek’le görüşmesini anlattı... 'Seçim tarihini' açıkladı! 'Dar ve sabit gelirli rahat nefes almak için…'

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tayyar, iktidarın seçim planlamasını 2028 takvimine göre yaptığını belirterek, "Bırakın 2026'yı, 2027'de bile seçim yok" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kendisine erken seçim ve ekonomiye ilişkin çok sayıda soru yöneltildiğini belirtti.

Görüşmeden edindiği izlenimi aktaran Tayyar, "Uzun sohbetten anladığım, bırakın 2026'yı, 2027'de bile seçim yok. Seçim vaktinde, Nisan 2028'de yapılacakmış gibi politikalar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminin yaklaşımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tayyar, dar ve sabit gelirli kesime yönelik doğrudan maaş artışlarından ziyade alım gücünü artıracak adımların planlandığını söyledi.

Tayyar’ın paylaşımı şu şekilde yer aldı:

“Maliye ve Hazine Bakanımız

@memetsimsek

‘le yaptığımız görüşmeye ilişkin fazlaca soru geldi.

Mesela, yakında seçim ihtimalini gösteren bir hazırlık var mı?

Veya topluma nefes aldıracak düzenlemeler nedir?

Bir dizi soru.

Uzun sohbetten anladığım, bırakın 2026’yı, 2027’de bile seçim yok.

Seçim vaktinde, Nisan 2028’de yapılacakmış gibi politikalar sürdürülüyor.

Peki, dar ve sabit gelirli rahat nefes almak için 2028’i mi bekleyecek?

Sanıyorum, bu noktada farklı bir anlayış söz konusu.

İlk aşamada.

Ücreti, maaşı katlamak, seyyanen artış yapmaktan öte alım gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar var.

Ağırlıklı olarak hayatı pahalı kılan üç faktör üzerinde duruluyor: Kira, gıda, ulaşım.

Bunları ucuzlatmadan gelirdeki görece artışın derde deva olmayacağı düşünülüyor.

Onun için 750 bin sosyal konut projesi önemli.

Gıda tedarik zincirine el atılıyor.

Ulaşıma maliyet enflasyonundan fazla zam yapılmasını önlemek için “değerleme oranı” belirlenmesi söz konusu. Bu oranın üzerinde zam yapılamayacak.

İstihdam ve finansmana erişimin kolaylaştırması için destek arttırılarak sürdürülecek. Yeni paketler yolda.

Gelir tamamlayıcı destek programı (GETAD) son aşamada.

Toplumun en dezavantajlı kesimine ilave “aylık” ödenmesi uygulaması, yeni yılda başlayabilir.

Bu uygulamadaki ölçek, bayram ikramiyesi gibi bir çok uygulamada devreye sokularak, sadece düşük gelir gruplarına imkan sağlanmasının önü açılabilir.

Başka sürpriz?

Onlar Cumhurbaşkanımızın inisiyatifinde.

Yeni dönem her türlü sürprize açık.

Son cümlem:

Muhalefet kayıkçı kavgasını sürdürürken, iktidar sağlam bir hazırlık içinde.

Tüm ezberler bozulacak gibi.”