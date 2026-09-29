AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya fon vurgununun merkezinde: Muhalefetten 'İfadesi ne zaman alınacak?' tepkisi

Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin geçen yıl Muhammed Yarız'ın jetiyle hacca gittiği ileri sürüldü. Sayan, Nagehan Alçı aracılığıyla bu iddiayı yalanladı. Kaya, eşiyle birlikte Medine'deki Kuba Mescidi'nin önünde fotoğraf çektirip paylaşmıştı.

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya, eşiyle birlikte nisanda 163 milyon liralık Özata hissesi alıp eylülde 2.2 milyar liraya sattı. Fon vurgununda bu ortaya çıkınca görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak sosyal medya hesaplarında 'AKP Genel Başkan Yardımcısı' titrini kaldırmadı.

İktidar kanadından fon vurgunu için "Sorumlulardan hesap sorulacak" açıklamaları yapıldı ancak Sayan Kaya ifadeye bile çağrılmadı.

İmamoğlu'na farklı, Sayan'a farklı işletilen hukuki süreç 'ayrımcılık' olarak görüldü. "Adalete güveni bu kararlar sarsıyor" dedirtti.

Birçok siyasi isim de Sayan'ın ifadesinin alınması çağrısında bulunarak tepki gösterdi.

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kaya’nın ifadesinin alınması gerektiğini belirterek, soruşturma kapsamında siyasi ve bürokratik bağlantıların da araştırılması çağrısında bulundu.

"FATMA BETÜL SAYAN KAYA’NIN İFADESİ NE ZAMAN ALINACAK?"

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fon vurgunu soruşturmasının siyasi ve bürokrasi ayağını örtbas etmek suçtur! Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ne zaman alınacak?

İfadesi alınmazsa; Fon vurgunu örgütündeki bağlantıları nasıl ortaya çıkacak? Fatma Betül Sayan Kaya ile temasta ve işbirliğindeki diğer AKP’li siyasetçi ve bürokratlar nasıl tespit edilecek?

İfadenin alınmadığı her gün, gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleyen, telafisi mümkün olmayan bir zaman ve delil kaybı.

Burada amaç sadece manipülasyonla şişirilmiş haksız kazancı geri almaktan ibaret değil, aynı zamanda bir suç örgütünü ortaya çıkarmak.

‘Ucu nereye kadar giderse gitsin’ demişti ya birisi.

Haydi bakalım. Derhal ifadesini alın! Fatma Betül Sayan Kaya’nın emniyete veya adliyeye girerken ki videosunu tüm Türkiye olarak bekliyoruz."

"BU KEZ PERDE ÖYLE KOLAY KAPANMAYACAK"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de Fatma Betül Sayan Kaya’nın Erdoğan'dan yürüttüğü tüm görevlerden affını istemesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir, şunları kaydetti:

“Ne güzel tezgâh. Beraber karar al, beraber yürü; mızrak çuvala sığmayınca bir kişiyi hatalı ilan edip kenara çekil.

Sıkıştıklarında bir piyon feda edip bütün tahtayı kurtarma oyununu çok iyi bilirler. Ama bu kez perde öyle kolay kapanmayacak.

Kimse 500 bin insanımızın gözünün içine baka baka ‘Eski bakan yanlış yaptı, gereğini yaptık’ masalı okumasın. Bir koltuk feda ederek, milletin kursağından çalınan lokmanın hesabını kapatamazsınız.

‘Kelle verdik’ şovuyla asıl başları kurtarma devri bitti. Masayı tutan eller de hesap verecek. Bu defa olmayacak.

Bu defa olmayacak.”