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AKP’li isimden PKK’li teröristler için kurulan taziye çadırlarına tepki: ‘Elbette ağır siyasi sonuçları da olacak…’

AKP’li isimden PKK’li teröristler için kurulan taziye çadırlarına tepki: ‘Elbette ağır siyasi sonuçları da olacak…’

29.08.2026 20:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP’li isimden PKK’li teröristler için kurulan taziye çadırlarına tepki: ‘Elbette ağır siyasi sonuçları da olacak…’

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında; ölen PKK’liler için “şehit” denilerek taziye çadırları kurulmasına tepki gösterdi. Tayyar, “Elbette ağır siyasi sonuçları da olacaktır” dedi.
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Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, “Terörsüz Türkiye” süreciyle birlikte, ölen teröristlerin taziye çadırlarının kurulmasının ağır siyasi sonuçlar doğuracağını söyleyerek, “Çok rahatsız edici. Tepkiler çığ gibi büyüyor. Elbette ağır siyasi sonuçları da olacaktır” dedi.

Tayyar şunları söyledi:

“Artık görüntüleri paylaşmıyorum, çok rahatsız edici.

Ölen teröristler için “şehit” denerek taziye çadırları kurulması, Terörsüz Türkiye Projesinin tabana yayılmasının önündeki en büyük engellerden biridir.

Tepkiler çığ gibi büyüyor.

Elbette ağır siyasi sonuçları da olacaktır.

Duydum ki devlet de rahatsızmış, taziye çadırları kurulmaması konusunda uyarmış.

İzin verilmeyecekmiş.

Umarım doğrudur.

Eğer sürecin enfekte edilmesi istenmiyorsa toplumun sinir uçlarıyla oynanmamalıdır.

Özellikle DEM zapturapt altına alınmalıdır.”

 

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