AKP’li isimden skandal sözler! Barınma sorunundan gençleri sorumlu tuttu

TBMM Genel Kurulu’nda derinleşen barınma krizinin nedenleri, ekonomik sonuçları ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergesi görüşüldü.

'İKTİDARI SUÇLAMAYIN' DEDİ, GENÇLERİ İŞARET ETTİ

Tartışmalar sırasında söz alan AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, konut ve kira fiyatlarındaki artışa ilişkin iktidara yönelik eleştirileri reddederek gençleri hedef aldı.

Pandemi, savaş ve deprem gibi etkenleri sıralayan Yegin, artışın asıl nedenlerinden birinin sosyolojik değişim olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sosyolojik değişim, artık gençlerin daha erken ailelerinden ayrı ve bağımsız yaşama arzusunun artması ve benzeri birçok şey bizi konut fiyatlarında ciddi bir artışa doğru götürdü; bunlar sebepler, bunlarla mücadele etmemiz lazım."

Hükümete yönelik tepkilere de karşı çıkan Yegin, "Bu sebeplerin arkasına sığınamayız ama Hükümeti suçlamak, 'Hiçbir şey yapmadı' demek vicdana ve insafa sığmaz" dedi.

"BİR MAAŞ KİRAYA YETMİYORSA KİMİ SUÇLAYACAĞIZ?"

Yegin'in açıklamalarına yanıt veren YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise fahiş kira fiyatlarına ve hayat pahalılığına dikkat çekti. Başarır, "Bir iktidar, 24 yılın sonunda asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lirayken ortalama kira 30 bin liraysa ve burada 'Hükümeti mi suçlayacaksınız?' diyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Bir maaş bir kiraya denk gelmiyorsa kimi suçlayacağız?" tepkisini gösterdi.

Görüşmelerde diğer muhalefet partisi temsilcileri de artan kira ve yurt ücretlerinin öğrenciler, emekliler ve dar gelirliler üzerindeki ağır yüküne dikkat çekti.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından oylamaya sunulan YENİ Parti'nin barınma kriziyle ilgili Meclis araştırması önergesi reddedildi.