AKP’li isimden yangın bölgesinde şov: Paylaşımına tepki yağdı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yer alan beş katlı iş merkezinde dün çıkan yangın, kısa sürede paniğe yol açtı. Yangının başlamasıyla birlikte olay yerine hızla ulaşan itfaiye ve emniyet ekipleri, alevlere müdahale etti. Olay sırasında Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın yangının olduğu binaya, kamera eşliğinde ve herhangi bir koruyucu giysi ya da ekipman kullanmadan girmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Başkan Yılmaz, yangında çekilen anlarını daha sonra kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Hazırlanan video klipte, kendisinin yangın sahasında olduğu anlar yer aldı. Başkan Yılmaz paylaşımına, şu ifadeleri ekledi:

"Bir iş merkezinde çıkan yangının ardından, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve sulama araçlarımızla birlikte hızla olay yerine intikal ederek, emniyet güçlerimiz ve itfaiye ekipleri ile koordineli şekilde yangına müdahale ettik ve çevre güvenliğini sağladık. Belediyemiz, tüm imkânlarıyla olay anından itibaren sahada seferber oldu. En büyük tesellimiz ise çok şükür herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

SOSYAL MEDYADA GÜVENLİK TARTIŞMASI

Paylaşılan görüntüler sosyal ağlarda kısa sürede yayılırken, Başkan Yılmaz’ın yangın bölgesine koruyucu önlem almadan girmesi çok sayıda vatandaşın ve iş güvenliği uzmanlarının eleştirilerine neden oldu. Yorum yapan bazı kullanıcılar, yetkili mercilerin toplum önünde örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti. Başkan Yılmaz’ın yangında yaptığı video çekimine dair bazı tepkiler ise şöyle oldu:

:"Hiçbir kişisel koruyucu önlem almadan yangının olduğu binaya nasıl girersiniz? İş güvenliği kurallarına uyun ki sizi gören insanlar iş güvenliği kurallarına uysun. Şovu bırakın lütfen!!!"

"Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı değil sanki TikTok fenomeni gibi biri bu Umut Yılmaz. Gaziantep Halıcılar Sarayı'nda çıkan yangında resmen şov peşinde koştu, kamera kayıt yapıp sosyal medya fenomeni gibi paylaşım yaptı. İş yapar gibi görünmeyin, iş yapın, iş."