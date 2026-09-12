AKP'li Şamil Tayyar'dan 'mutlak butlan' açıklaması: 'Üst yargıdan bazı dostlarla sohbetimiz oldu'

CHP'nin 38'inci Olağan Kongresi'ne yönelik alınan 'mutlak butlan' kararı ile ilgili davaya yönelik nihai karar ile ilgili AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tayyar, yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yönettiği partide seçilmiş yönetimin lideri Özgür Özel ve arkadaşlarının istifasını üst yargıdan bazı isimlere sorduğunu söyledi.

İstifaların dosya üzerindeki baskıyı kaldırdığını söyleyen yargı mensupları, Tayyar'ın iddiasına göre davanın kaldığı yönünde görüş bildirdi.

AKP'li Tayyar, mutlak butlan kararı bozulsa bile Özel istifa ettiği için başkanlığa geri dönemeyeceğini dile getirerek 'mutlak butlan' kararının bozulmayacağını, CHP'nin olağan kurultay takvimini işleteceğini iddia etti.

''ÜST YARGIDAN BAZI DOSTLARLA SOHBETİMİZ OLDU''

Tayyarı'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

''Dün akşam.

Üst yargıdan bazı dostlarla sohbetimiz oldu.

Söz dönüp dolaşıp Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’ndeki “Mutlak Butlan” davasına geldi.

Sohbetten anladıklarımı şöyle özetleyebilirim.

Dosyayı görüşecek üyeler başlangıçta psikolojik baskı altındaymış.

Çünkü, verecekleri karar ne olursa olsun siyasi sonuçları itibarıyla ağır bir karar olacak.

''İSTİFALAR BASKIYI KALDIRMIŞ''

Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den istifası, dosya üzerindeki baskıyı kaldırmış.

Çünkü, verecekleri kararların istifa sonrası siyasete pek etkisi olmayacak.

Ağırlıklı yorum, davanın konusuz kaldığı yönünde.

Mutlak butlan kararı bozulsa bile Özel istifa ettiği için başkanlığa geri dönemeyecek.

Tedbir kalkacağı için CHP yönetiminin yasal süre içinde kurultaya gitmesi gerekecek.

''KARARIN BOZULACAĞINI SANMIYORUM''

Peki karar bozulur mu?

Pek sanmıyorum. Davanın sahibi de kalmadı sayılır.

Karar ne zaman çıkar?

Ekim ayında kararın çıkması bekleniyor.

Aksilik oldu, terslik oldu, en geç Kasım’da kararın çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.''