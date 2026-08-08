AKP’li Türkeş’ten MHP’lilere sert tepki: ‘Asgaride, teröristlere gösterilen toleransın onda biri…’

AKP'li Tuğrul Türkeş, kardeşi ve İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş'e yönelik MHP'lilerin komisyonda sergilediği tavra tepki gösterdi.

"Çerçeve yasa"nın Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde, eski MHP Lideri Alparslan Türkeş'in kızı İYİ Partili Ayyüce Türkeş'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptıklarını "pislik" olarak nitelendirerek "1997’de Türkeş’in yaptığı siyaset bitmiştir. Yeni gelen liderine saygımız vardır ama kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş’i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz" ifadelerini kullanması üzerine Bülbül, tartışma sırasında elini masaya vurarak "Sen ağzını topla, pislik sensin!" şeklinde tepki gösterdi.

TÜRKEŞ: 'SALDIRGAN TAVRI DEHŞET VERİCİ BULUYORUM'

Tartışmanın ardından Ayyüce Türkeş'in ağabeyi AKP'li Tuğrul Türkeş, MHP'lilerin tavrına eleştirilerde bulundu.

“Üzgünüm” başlığıyla yayımladığı yazısında Türkeş şu ifadeleri kullanarak MHP’lilere tepki gösterdi:

“Ülkemizin, milletimizin yarınlarını doğrudan ilgilendiren, bu yönüyle de elbette tartışılması gereken çok kritik bir meselede; kendilerini yetiştirdiğini iddia ettikleri Merhumun ailesine mensup bir hanıma, bir milletvekiline, yalnızca dile getirdiği demokratik eleştiriler nedeniyle sergilenen tahammülsüzlüğü ve saldırgan tavrı dehşet verici buluyorum.

Asgaride, teröristlere gösterilen toleransın onda birinin; kendi ifadeleriyle hiçbir suç işlememiş, hatta herhangi bir örgüt üyeliği dahi bulunmayan bir hanımefendiye ve milletvekiline de gösterilmesini beklerdim.”