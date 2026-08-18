AKP’li vekil duyurdu: ‘Efsane futbolcu Roberto Carlos Müslüman oldu’

Brezilya’da ile Hukukçuları Birliği (ANAJI) Başkan Vekili görüşen AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin efsane futbolcu Roberto Carlos’un Müslüman olduğunu duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Brezilya’ya gittiğini ve Brezilya İslam Hukukçuları Birliği (ANAJI) Başkan Vekili ve Dini Danışmanı Sheikh Jihad Hammadeh ile görüştüğünü ifade etti.

Şahin bu gelişmeyi kendisine Hammadeh’in açıkladığını iletti.

Şahin paylaşımında şunları aktardı:

“Brezilya’nın São Paulo şehrinde yaşayan ve İslam coğrafyasının en etkili 500 isminden biri olarak gösterilen Sheikh Jihad Hammadeh ile Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği’nde bir araya geldik. Ziyaretimiz kapsamında Brezilya İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunduk. Sheikh Jihad Hammadeh, dünya ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos’un uzun süredir kendisiyle temas hâlinde olduğunu ve dört hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam’ı seçtiğini müjdeledi.”

Carlos, Fas asıllı İspanyol iş kadını Süheyla Tahiri ile evlenmişti. Roberto Carlos’tan ya da ailesinden ise konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.