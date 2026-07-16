AKP'lilerin 15 Temmuz kavgasında sular durulmadı: Aydın Ünal'dan dikkat çeken 'Varank' sözleri

15 2016'daki darbe girişimine ilişkin AKP'li isimlerin X platformunda ortaya çıkan kavgasında tartışmalar devam ediyor.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, AKP’nin kurucularından, Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan Hüseyin Çelik’e sert sözler söylemişti.

Varank, Çelik için sosyal medya hesabı X'ten ''Tasmalı, FETÖ postacısı'' ifadelerini kullanmıştı. Varank'ın paylaşımı şöyle:

''Dershanelerin kapatıldığı, Gezi olaylarının patlak verdiği, 17/25 Aralık kumpaslarının kurgulandığı, darbeye giden taşların döşendiği o dönemde, FETÖ ile her alanda mücadele ediyor, gerçek yüzlerini, münafıklıklarını ifşa ediyorduk.

O günlerde hem de AK Parti çatısı altında Hüseyin Çelik bize gelip: “Siz ne yapıyorsunuzsunuz? Melek Anne (FETÖ'nün kasası olduğu iddia edilen firari Akın İpek'in annesi) Melek İpek çok üzgün. Böyle devam ederseniz başınıza ne geleceği belli olmaz” diyerek aklınca bizi tehdit etti.

“Melek Anne” diye bahsettiği kişi, FETÖ'nün kasası firari Akın İpek'in annesi idi.

Elbette hak ettiği cevabı aldı ve biz yolumuzdan sapmadık.

Bu meselenin hemen ardından önce bizzat Fethullah Gülen tarafından hedef gösterildik, telefonlarımız yasadışı dinlendi, montaj ses kayıtlarına eklendik.

Ardından da kumpas davalarının içine isimlerimiz serpiştirildi ve bizi mahkum etmek istediler.

Evet, bugün muhalif ekranlarda demokrasi ve hukuk nutukları atan Hüseyin Çelik'in nasıl bir Akın İpek tasmalısı, nasıl bir FETÖ postacısı olduğunu, bugün de hıncının neyden kaynaklandığını biz çok iyi biliyoruz.''

ÇELİK: ''NEDEN O GÜN SUSTUNUZ?''

Son dönemlerde iktidara yönelik eleştirel çıkışlarıyla bilinen AKP kurucularından Hüseyin Çelik de, yine X hesabından Varank'a yanıt verdi. Çelik şunları söyledi:

"Tarihe yalanla ve iftirayla not düşülmez!

Mustafa Varank, X hesabından şahsıma yönelik “sefilleşen” ve “tasmalısı” gibi kendi seviyesini ve üslubunu açıkça ortaya koyan ifadeler kullanmıştır.

Kendisini tehdit ettiğim iddiası ise baştan sona adice bir yalandır. Sözünü ettiği tarih 2013’tür. Ben bu tarihten sonra yaklaşık iki yıl daha AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerini sürdürdüm.

Madem böyle bir tehdit söz konusuydu, neden o gün sustunuz?

Tarihe gerçekten not düşülmek isteniyorsa, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece televizyon programlarında kamuoyuna açık biçimde yaptığım açıklamalar ortadadır.

Nerede durduğumu öğrenmek isteyenler dönüp onlara baksınlar.

Aradan yıllar geçtikten sonra uydurulmuş hatıralar üzerinden hakaret ve iftirayla tarihe not düşülmez.

Her haklı eleştiri yapanı “FETÖ’cü” ilan ederek susturmaya ve itibarsızlaştırmaya çalışan bu zavallı zihniyet ayaklarımın altındadır."

AYDIN ÜNAL'DAN VARANK'A DESTEK

AKP'li Aydın Ünal, tartışmada Varank'ı destekleyen bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünal şu ifadeleri kullandı:

''Bu twitleri 18 Kasım 2013’te atmıştım. FETÖ gücünün en zirvesindeydi. Bir ay sonra da beni 25 Aralık dosyasına dahil edip tutuklamayı planlamışlardı. Fetullah Gülen bizzat benim ve

@varank‘ın ismimizi söyleyerek hedef göstermişti.

O günlerde FETÖ’cülerin ölüm tehditlerinden değil de yakınımızdakilerin “fitne çıkarıyor, Hocaefendiye hakaret ediyor” şikayetlerinden korkuyorduk.

Sonra o yakınımızdakiler önemli mevkilere geldiler, bu sefer bizi FETÖ’cü olmakla itham ettiler, savcıya ifade vermek zorunda bile kaldık.

Hiç önemli değil. Çok güzel kavga ettik. Çok haklı bir kavga verdik. Hamdolsun ülke kazandı, millet kazandı.

Ama çok güzel kavga verdik @varank''