AKP MYK toplandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplandı.
AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.10'da başladı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.
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