AKP MYK toplandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplandı.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 16:33
AKP MYK toplandı
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AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.10'da başladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.


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