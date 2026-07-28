AKP'nin 25. yılına özel hazırlanan logo paylaşıldı

AKP'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan logo paylaşıldı.
Partinin NSosyal hesabından, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır'" başlığıyla yapılan paylaşımda, yeni logo çalışmasına yer verildi.
Logoda; 25 rakamının içerisine Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayisi araçları, sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını simgeleyen çeşitli figürlerin yer verildiği görüldü.