AKP’nin ilk hedefi anayasa: Muhalefetten destek arayışı

TBMM’nin 1 Ekim Perşembe günü özel oturum ve resepsiyonla yeni yasama yılına başlamasının ardından iktidarın öncelikli gündemlerinden biri yeni anayasa oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış oturumunda yaptığı açıklamalar, anayasa çalışmalarının yeni dönemde hız kazanacağına ilişkin beklentiyi artırdı. AKP kulislerinde, Meclis’te yeni anayasa için destek arayışının önümüzdeki dönemin temel siyasi başlıklarından biri olacağı belirtiliyor.

Kurtulmuş, açılış konuşmasında değişen ihtiyaçlara yanıt vermeyen hükümlerin alışkanlık uğruna korunamayacağını belirterek “Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçeveyi milletin katılımı ile yenilemek mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz” dedi. İçtüzük çalışmalarının da parlamentonun etkinliğini artıracak bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, milletvekillerinin söz hakkını koruyan ve tekliflerin yeterince tartışılmasını sağlayan bir düzenleme istedi. Kurtulmuş, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim mevzuatının yenilenmesi çağrısında da bulundu.

Erdoğan ise Türkiye’nin “yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa” yapma koşullarının olgunlaşacağı görüşünü dile getirdi. Yürürlükteki anayasanın 12 Eylül darbesinin izlerini taşıdığını savunan Erdoğan, “Türkiye, bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Anayasanın yürürlükteki ilk dört maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır” dedi.

SİSTEM KORUNACAK, DEĞİŞİKLİK ARANACAK

AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre iktidar, yeni anayasa çalışmalarının Meclis’te bir an önce başlamasını istiyor. Partinin hukukçu kurmaylarının hazırladığı bir taslağın bulunduğuna işaret eden AKP’li kaynaklar, metnin içeriğine ilişkin ayrıntı vermiyor. Kurmaylar, anayasa gündemini Erdoğan’ın yeniden adaylığıyla ilişkilendirmediklerini belirtiyor. Yeni metinle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bazı yönlerinin “yumuşatılabileceği” dile getirilirken sistemden vazgeçilmesinin gündemde olmadığı vurgulanıyor. İlerleyen dönemde Siyasi Partiler Kanunu’nda da değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

DESTEK İÇİN SÖYLEM YUMUŞAYABİLİR

AKP’de, yeni anayasa için muhalefet partilerinin desteğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacağı ifade ediliyor. Çözüm sürecinin DEM Parti’nin anayasa çalışmalarına desteğini sağlayabileceği değerlendirmesi de parti kulislerinde öne çıkıyor. AKP’li kaynaklar, tüm partilerin yeni anayasa çalışmalarına destek verebileceği görüşünü dile getiriyor. Bu beklenti doğrultusunda, önümüzdeki dönemde muhalefete yönelik çok sert bir söylemden kaçınılabileceği de konuşuluyor.

İYİ PARTİ’DEN İKİ İTİRAZ

İktidarın destek arayışında İYİ Parti’nin tutumuna ilişkin kaygılar taşıdığı belirtiliyor. İYİ Parti kaynakları ise parlamenter sisteme geçişi öngörmeyen ve çözüm sürecine yönelik adımlar içeren bir anayasaya kesinlikle olumlu yaklaşmayacaklarını vurguluyor. AKP’nin mevcut sistemi koruyarak değişiklik yapma yaklaşımı ile İYİ Parti’nin parlamenter sisteme dönüş koşulu, anayasa tartışmalarındaki temel ayrışma başlıklarından birini oluşturuyor.