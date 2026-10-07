AKP'nin İzmir videosuna Saadet Partisi'nden fon göndermeli yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılacağının kesinleşmesinin ardından dün partinin sosyal medya hesabından paylaşılan "İzmir" videosu Saadet Partisi'nin dikkat çeken bir gönderisiyle karşılık buldu.

AKP'nin dün sosyal medya hesabından yayımladığı 30 saniyelik videoda, çöp yığınlarının arasından açan çiçekler görüntülendi. Videonun arka planında ise "İzmir Marşı" kullanıldı. Saadet Partisi ise AKP'nin videosunu kendi hazırladığı bir videoyla yeniden kurgulayarak dikkat çekici bir göndermede bulundu.

Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, AKP'nin görüntülerindeki çöp yığınlarının ardından, kamuoyunda daha önce fon skandalıyla gündeme gelen AKP'li isimlerin görüntülerine yer verildi. Videonun devamında söz konusu kişilerin önlerindeki paraları saydığı görüntüler kullanıldı.

Saadet Partisi, AKP'nin İzmir videosuna yaptığı bu göndermeyi "Sürpriz fonlu" notuyla paylaştı. Saadet Partisi'nin hazırladığı video sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı paylaşımı yeniden yayınladı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN DE VİDEO GELDİ

AKP'nin paylaştığı videoya bir tepki de Zafer Partisi'nden geldi. Zafer Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'fon krizine' gönderme yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği iddiaları gündemdeyken AKP'nin resmî sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

İzmir çöplüğe benzetildi

Paylaşılan videoda çöp dağlarının üzerinde çiçekler açtığı görülürken fon müziği olarak da İzmir Marşı kullanıldı. Paylaşımda ayrıca 7 Ekim Çarşamba gününe işaret edildi.

Erdoğan'ı Saray'da ziyaret etmişti

İddialar karşısında sessizliğini koruyan Tugay, 30 Eylül'de AKP'li Cumhurbaşgânı Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da ziyaret etmişti.

Özgür Özel'den "hain oğlu haindir" tepkisi

Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında AKP'ye transfer olanlara "Arkadaşlarını satan hain oğlu haindir" şeklinde tepki gösterdi.