AKP’nin yasa teklifini Güvenpark’ta nöbet tutan gaziler yeterli bulmadı: ‘Ya bizi öldüreceksiniz...’

Er gaziler ve şehit erleri aileleri, özlük hakları için Ankara Güvenpark’ta 22 gündür nöbet tutuyor. Gazilerin dün sabah açlık grevine başlamasının ardından AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, bu haklara yönelik yasal düzenlemeye ilişkin akşam saatlerinde TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Gül’ün yanında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da yer aldı.

‘2 YILDIR ÇALIŞIYORUZ’

Abdulhamit Gül, “Çok önemli bir kanun teklifimizi Cumhur İttifakı olarak meclis başkanımıza verdik. Bu kanun teklifi, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeline, MİT personeline, Emniyet teşkilatımızın emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlarına, güvenlik korucuları ve askeri öğrencilerin sorunlarına bir çözüm olmayı hedefliyor. Bu, bugünün çalışması değil, 2 yıldır yoğun bir şekilde çalışarak gazilerimizin, şehit ailelerimizin yaralarına merhem olmaya çalıştık. Birileri dedi diye değil, her zaman onların yanında olduk, her zaman olmaya devam edeceğiz” dedi.

ŞEHİT AİLELERİNE DÜZENLEME

Gül, teklifin detaylarını şöyle aktardı: “Şehitlerimizin anne ve babalarına ilişkin bir düzenleme, vazife malullerinden hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz. Yine malul sayılmayan gazilere ilişkin bir düzenlememiz var. Şarapnel parçası gelmiş, vücuduna mermi isabet etmiş ama malul sayılmayan personele aylık bağlamaya ilişkin düzenleme getiriyoruz. 1005 sayılı kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanılmasını düzenliyoruz. Yani gazilik unvanı, aylık veriyoruz, sosyal haklarını güçlendiriyoruz. Bakıma muhtaç gazilerimiz ile ilgili gazi ve vazife malullerine yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duran gazilerimize ilişkin düzenleme var. Bununla, yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan gazilerimize aylık bağlamaya ilişkin düzenleme getiriyoruz”

ER GAZİLER KAPSAMDA

Gül ayrıca, “Yine er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere ilişkin bir düzenleme, 3713 sayılı kanun kapsamında vazife malulü olan, bu vatan için canını, vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularının, askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz. Vazife ve harp malullerinde muayene ve yaş haddi 41’di. Bu 41 olan yaş haddini 55’e çıkartıyoruz. Böylece malullük derecesi ağırlaşanlara da hak kaybı olmaksızın aylıklarının artmasına imkân sağlıyoruz. 684 sayılı KHK kapsamında bir düzenlememiz söz konusu. Terörle mücadele edip de yaralanıp malul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamında personelimiz var. Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz. Belirlenen personele 1005 sayılı kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanma imkânı getiriyoruz. Böylelikle gazilik unvanı getiriyoruz, aylıklarını artırıyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Gül, teklifin bu hafta Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülmesinin beklendiğini, ardından Genel Kurul’a iletileceğini ifade etti.

'EYLEME DEVAM'

22 gündür Güvenpark’ta nöbet tutan gaziler adına Cumhuriyet’e konuşan Er Şehit ve Gaziler Platformu Sözcüsü Erdem Çerçioğlu, “İstediğimiz olmadı, biz aynı şekilde eyleme devam ediyoruz” dedi. Çerçioğlu, “Biz emsal özlük haklarımızı almak için bu alanda olduğumuzu haykırdık. Ama sanıyorum anlamamışlar, hâlâ daha ‘Maaşlarımızı artıracaklar’ ya da ‘Ekstra para verecekler’ gibi bir konuşma geçti. Bizim hiçbir sorunumuzu çözmedi. Hâlâ daha bizi paraya pula tamah ediyormuş gibi görüyorlar, etmiyoruz” dedi.

Çerçioğlu teklifin bir bölümüne de değinerek, “15 Temmuz gazileri ve malul sayılmayan gazileri 1005 sayılı yasa gereğince gazi olarak sayacağınızı söylediniz. 1005 sayılı kanuna girebilmesi için… Kıbrıs gazileri, Kore gazileri bu kapsama girer. 1005 sayılı kanun bir başka devletle savaşan, ölen, şehit olan ya da yaralanan gazilere uygulanan bir kanundur. Dolaylı olarak, terör örgütü devlet olarak mı kabul edilmek istenmektedir? Bir başka devletle yapılmış savaş yoktur. Biz bundan tedirginiz” sözlerini sarf etti.

'YA BİZİ ÖLDÜRECEKSİNİZ...'

Çerçioğlu ayrıca, “Kafasından kurşun geçen, sürekli çatışan, günlerce yol yürüyen, dağda gezen, suyu biten, arkadaşına yardım eden, ayağı kayan, düşen, mayına basan, zorluklarla hastaneye götürülmeye çalışılan terör gazilerine reva görülen, 3-5 kuruş para, maaş artışıdır. Hodri meydan diyorum. Bizim bütün haklarımızı elimizden alın. Madalyalarımızı alın, protezlerimizi alın, gaziliğimizi alın. Madem öyle, o Terörsüz Türkiye masasını devirin o zaman. Haydi hodri meydan. Biz kimseden para pul hiçbir şey istemiyoruz. Biz bu alandan ayrılmıyoruz. Ya bizi öldüreceksiniz, ya hakkımızı vereceksiniz. Dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Böyle bir rezillik olamaz, böyle bir rezilliği asla kabul etmiyoruz. Burada, ağır engelli arkadaşlarımla açlık grevine devam ediyoruz. Bu alanı terk etmiyoruz, hodri meydan” ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, açlık grevine başladıklarını belirterek, “Geçmişte protezlerimizi göstermiştik. Bayrak eylemi yapmıştık. Şimdi açlık grevi aşamasına geçtik. Sadece çay ve su içiyoruz. Yemek yemiyoruz” diye konuştu.

‘BİZİ TEMSİL ETMİYOR'

Öte yandan Güvenpark’ta nöbet tutan gaziler ile ilgili “temsil krizi” de ortaya çıktı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta, yasa teklifi çalışmalarıyla ilgili şehit aileleri ve gazi dernekleriyle bir araya gelmişti. Kimi haber sitelerine göre bu toplantıya,“Er Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı Okan Özalp” de katılmıştı. AKP’li yetkililer de, böylece, parkta nöbet tutan kişilerin TBMM’de temsil edildiğini söylemişti.

Erdem Çerçioğlu, bunu reddederek, “Bu kişi bu platformun başkanı değildir. Bu alana yalnızca bir kere, gece yarısı geldi. Bu platformla hiçbir ilgisi yok. Bizi temsil etmiyor. Ayrıca, madem platformu temsil ediyor, çıkışta Hulusi Akar ile tokalaşmıştı. Neden biz o zaman bu alanı hâlâ terk etmedik, neden buradayız” dedi. Çerçioğlu, kendisinin ya da parkta nöbet tutanların TBMM’ye davet edilmediğini, muhatap olarak görülmediğini söyledi.

CHP’DEN DE 2 TEKLİF

Bu arada dün, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, şehit yakınları ile gazilerin ekonomik ve sosyal haklarının genişletilmesi ve askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesini öngören iki ayrı yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Tekliflerde, şehit anne ve babalarının maaşlarının iyileştirilmesi, terörle mücadelede görev yapan er ve erbaş şehit aileleri ile gazilere emsal maaş hakkı tanınması, 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit ailelerine, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere birer maaş tutarında ikramiye verilmesi öneriliyor. Gülhane Askeri Tıp Akademisinin (GATA) yeniden kurulması, daha önce Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen askeri sağlık kurum ve kuruluşlarının Millî Savunma Bakanlığı ile yeniden kurulacak GATA bünyesine devredilmesi de teklifte yer alıyor.