AKP seçim hazırlığına girdi, teşkilatlar ekimde sahaya iniyor

AKP’nin seçim hazırlıkları kapsamında teşkilatları aracılığıyla ekim ayında saha çalışması başlatacağı öne sürülüyor. Buna göre teşkilatlar, yurttaşların taleplerini tek tek dinleyerek çözüm bekleyen sorunları raporlaştıracak. Sahadan toplanan beklentiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Çalışmanın, seçim öncesinde kamuoyuna açıklanabilecek düzenlemelerin belirlenmesinde etkili olacağı ifade ediliyor. Ancak hangi taleplerin somut bir düzenlemeye dönüşeceği, bunlar için nasıl bir kaynak ayrılacağı ve uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin paylaşılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ GÜNDEMDE

Değerlendirileceği ileri sürülen başlıkların başında emeklilere seyyanen zam geliyor. Aylıklara yapılabilecek ilave artışın seçim öncesinde açıklanabilecek adımlar arasında olduğu iddia ediliyor. Bununla birlikte, olası artışın tutarı, bütün emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve aylıklara nasıl yansıtılacağı konusunda somut bir bilgi aktarılmıyor. Emekli ve memurlar için yüksek banka promosyonu da sıralanan başlıklar arasında yer alıyor. Promosyon tutarlarının hangi yöntemle artırılmasının öngörüldüğü, bankalarla nasıl bir süreç yürütüleceği ve uygulamanın kapsamı ise belirsizliğini koruyor. Zam ve promosyon başlıklarının birlikte gündeme getirilmesine karşın, her iki iddianın da uygulama ayrıntıları henüz ortaya konulmuş değil.

TAŞERONA KADRO VE ÖĞRETMEN ATAMALARI

Çalışma yaşamına ilişkin öne çıkan başlık ise taşeron işçilere kadro verilmesi... İddiaya konu düzenlemenin hangi kurumlarda çalışan işçileri kapsayacağı, geçiş koşullarının ne olacağı ve nasıl bir takvim izleneceğine ilişkin bilgi bulunmuyor. Bu nedenle “taşerona kadro” başlığının somut karşılığını, olası düzenlemenin kapsamı ve yararlanma koşulları belirleyecek. Öğretmen atamalarının da seçim öncesinde gündeme gelebilecek adımlar arasında olduğu ileri sürülüyor.

SAHADAN GELECEK TALEPLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Aktarılan bilgilere göre ekimde yürütülecek saha çalışmasının ardından sorun ve talepler değerlendirilerek öncelikli başlıklar belirlenecek. Bu taleplerin, seçim öncesinde “müjde” olarak sunulabilecek düzenlemelerin şekillendirilmesinde rol oynayacağı öne sürülüyor. Ancak taleplerin raporlaştırılması ile uygulamaya geçirilmesi arasında nasıl bir süreç işletileceği belirsiz. Sıralanan vaatlerin somutlaşması açısından kapsam, kaynak ve takvim bilgilerinin ortaya konulması önem taşıyor.

SEÇİM İÇİN MAYIS 2027 SÖYLEMİ

AKP’nin sahaya çıkacağı yönündeki iddialara, seçimin Mayıs 2027’de yapılabileceği söylemi de eşlik ediyor. Ekim ayında başlayacağı öne sürülen saha çalışması ile emekli zammından taşerona kadroya kadar sıralanan başlıkların da olası erken seçim takviminin ekonomik ve toplumsal hazırlıkları olarak değerlendiriliyor.