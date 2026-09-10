AKP Sözcüsü Çelik’ten Rusya ve Ukrayna’ya İstanbul’da görüşme çağrısı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Silahsızlanma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge süreci iç içe olduğu için komşu ülkelerle, terör örgütünün bulunduğu ülkelerle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Çelik, “Meclis’te yüksek bir oyla kabul edilen yasadan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında bir kurul kuruldu, bu kurul ilk toplantısını yaptı ve birtakım alt komisyonlar belirledi. Bundan sonrasında da bu kurul, düzenli bir şekilde silahsızlanma, örgütün feshi ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Fesih ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan yararlanma mümkün olacak. Silahsızlanma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Irak’lı muhataplarıyla yoğun bir mesai içerisindeler. Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge süreci iç içe olduğu için komşu ülkelerle, terör örgütünün bulunduğu ülkelerle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çelik, Suriye’de PKK terör örgütü uzantısı SDG’nin feshedildiğini anımsatarak, süreci yakından takip etmeye devam ettiklerini kaydetti.

‘RUSYA KAYNAKLI 8, UKRAYNA KAYNAKLI 35 TÜRK İŞLETMELİ GEMİ HEDEF ALINMIŞTIR’

Rusya-Ukrayna savaşını yakından takip ettiklerini dile getiren Çelik, “Rusya-Ukrayna savaşı uzun soluklu bir yıpratma mücadelesine dönmüştür. Bir döngü içerisinde günlük taktiksel kazanımlarla iki tarafın da birbirini yoğun şekilde yıprattığı bir hale gelmiştir. Burada savaşın seyrini değiştirecek hiçbir şey olmamasına rağmen yıpratma savaşı devam etmektedir. Savaşın daha geniş bir alana yayılma ihtimali maalesef daha ileri düzeyde silahların kullanılmasından bahsedilmesi ve Karadeniz’de sivil Türk gemilerinin vurulması son derece reddedilmesi gereken bir durum olduğunu ifade ediyoruz. Şimdiye kadar Rusya kaynaklı 8, Ukrayna kaynaklı 35 Türk işletmeli gemi hedef alınmıştır. Bu konudaki uyarılarımızı sürdürüyoruz. Kısır döngünün biran evvel sona ermesi, İstanbul’da bir masa kurularak sonuca varılması gerekmektedir” diye konuştu.

‘SORUNUN KAYNAĞI NETENYAHU HÜKÜMETİDİR’

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla herhangi bir barış zeminin kurulamadığını kaydeden Çelik, “Bütün bir bölgeye baktığımızda sorunun kaynağı Netenyahu hükümetidir. Lübnan’da, Suriye’de, İran’da ve diğer alanlarındaki ortaya çıkan tablo Netenyahu hükümetinin saldırganlığı ve soykırımcı politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İki devletli çözümü imkansız kılacak şekilde yeni yerleşim yerlerini ifade ediyorlar. Buna İngiltere ve Avrupa Birliği’nin karşı çıkması ve belki de ilk defa İsrail’in bu eylemlerinin ‘etnik temizlik’ olarak adlandırılması artık vahşetin hangi boyutlara geldiğini göstermektedir. ‘Türkiye-İsrail arasında bir gerilim var mı?’ diye soruluyor. Sorun, İsrail’in dünyanın tamamıyla yaşadığı gerilimdir. Sorun, İsrail’in uluslararası hukukun bütün normlarını, kurala dayalı düzenin bütün temellerine ve insanlık ittifakının bütün değerlerine yaptığı saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Çelik, “Uluslararası toplumu uyarmak isteriz. Netenyahu ve şebekesinin İsrail’de seçim yaklaştıkça daha saldırgan olacağı, daha büyük cinayetlere imza atmaya hazırlandığı görülüyor. Ya bugün toplu bir şekilde somut eylemlerle buna karşılık verilecek ya da bu kademe kademe herkesi içine çeken bu vahşet sarmalı devam edecek” dedi.

‘MEKKE ANLAŞMASI KÜRESEL BARIŞA KATKI BULUNACAK BİR YAPI’

Mekke Anlaşması ile ilgili spekülasyonlar yapıldığını dile getiren Çelik, “Mekke Anlaşması, bölgedeki devletlerin kendi iradeleriyle barışın korunmasına dönük bir inisiyatifin nasıl oluşturulacağına dair bir model olarak ortaya çıkıyor. Tabii yeni katılımlar da olacaktır. Olgunlaştıkça bölge ve küresel barışa katkı bulunacak bir yapı olarak devam edecektir. Esas olan hedef, bölge barışının sağlanması ve bölge barışını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasıdır” diye konuştu.