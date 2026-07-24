AKP ülkede yaşam süresinin uzamasını da kendi politikalarına bağlarken, muhalefetten nükleerde ‘peşkeş’, en düşük aylıkta ‘3. il’ eleştirileri geldi

Görüşmeler sırasında AKP Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, muhalefin en düşük emekli aylığı konusundaki eleştirilerine yanıt verdi. Düzenlemeyi savunan Kılıç, konuşmasının devamında, şunları söyledi:

“En başta, sağlık konusunda hastanelerimizin sunmuş olduğu hizmetler emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmaya katkı sağlamaktadır. Yine, emeklilerimizin tedavi süreciyle alakalı eczane ve ilaç hizmetleri göz ardı edilmemelidir. Sağlık alanındaki bakım hizmetlerimizin, sağlık taramalarımızın doğrudan bir etkisi olarak ülkemizde ortalama yaşam süresi artmıştır; bu, insani gelişmişliğin en temel göstergelerinden bir tanesidir; bununla da gurur duyuyoruz.”

‘EN BÜYÜK PEŞKEŞ’

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz teklifte yer alan nükleer ile ilgili düzenlemeleri eleştirdi. Yavuzyılmaz, AKP’nin Akkuyu Nükleer Santrali işinde “Cumhuriyet tarihinin en büyük peşkesine” imza attığını söyledi. Yavuzyılmaz, AKP’nin bugüne kadar Akkuyu’da Rusya’ya sağladığı teşviklerin, yaptığı indirimlerin dolar tutarı karşılığının 9 milyar 819 milyon dolar olduğuna dikkat çekti.

5 MİLYAR DOLAR

AKP’nin şimde de Rusya’ya 2045 yılına kadar yeni imtiyazlar vermenin peşinde olduğuna işaret eden Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“Bu kanun teklifine göre Akkuyu’da damga vergisi kalkıyor; inşaat, malzeme, teçhizatta KDV istisnası geliyor. Rusya az sermaye koysun diye, çok borçlanma yapsın diye yüzde 25’lik bir avantaj mekanizması kuruluyor. Peki, bu teşviklerin Türkiye’ye faturası ne olacak ? Bizim hesaplamalarımıza göre yaklaşık 5 milyar dolar. Yani Rusya 5 milyar dolar az para, az vergi ödesin diye vatandaşlarımızın sırtına ekstra 5 milyar dolar daha vergi yükü binecek. Madem Rusya’ya bu devasa tutarlar teşvik olarak ödenecekti, o hâlde bu tutarlarla teşvik vermek yerine Akkuyu’ya ortak olunabilirdi, Akkuyu’nun yarıya yakınına Türkiye sahip olabilirdi, Rusya’ya garanti edilen on beş yıllık elektrik alım tutarı düşürülebilirdi.”

‘BERBAT BİR SÖZLEŞME’

Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Santrali’nin ömrünün, işletme süresi, uzatma süresi, söküm süresi dâhil toplam yüz yıl olduğuna işaret ederek, “Türkiye’yi 2125 yılına kadar Rusya’ya göbeğinden bağımlı hâle getiren berbat bir sözleşme” dedi.

‘KOZMİK DERECEDE GİZLİ’

Daha sonra Meclis kürsüsünden elindeki belgeleri gösteren Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

“Bu belgeler Akkuyu Nükleer AŞ’nin kozmik derecede gizli olan yeminli mali müşavir raporundaki belgeler. Bu belgelere göre Rusya’nın işletme ömrü boyunca Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden elde etmeyi planladığı toplam gelir 478 milyar dolar yani vatandaşın cebinden çıkacak yıllık ortalama tutar 7 milyar dolar. Sayın milletvekilleri, peki, bu santral ne kadar yerli, ne kadar milli ? Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Yönetim Kurulu’ndaki Rus üye sayısı 4, Fransız üye sayısı 1. Türk üye sayısı kaç ? Sıfır. Türkiye’nin Akkuyu’daki ortaklık payı ne kadar ? O da yüzde sıfır yani Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yüzde 100’ü Rusya’ya ait. Peki, bu santral nerede, Moskova’da mı ? Hayır, bu santral Türkiye’de, Mersin’de. Bu ticaretin adı, Türkiye’nin içindeki bir nükleer santralden yüz yıl boyunca ithalat yapmaktır.”

‘S-400’LER...’

Yavuzyılmaz, Rusya’yla yapılan sözleşmenin şartlarının 2010 yılında belirlendiğini ve imzalandığına işaret ederek, “AKP ise sözleşmede olmayan bu teşvikleri 2012 yılından itibaren Rusya’ya vermeye başladı. Peki, ne karşılığında, maç başladıktan sonra bu kurallar değiştiriliyor ” diye sordu. Bunun üzerine İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, “S-400’ler” diye yanıt verdi. Yavuzyılmaz, “Eğer bu uygulama bir ihalede yapılmış olsaydı bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktı. Sizin bu yaptığınız nükleer santral yaptırmak değil ülkeyi soydurmaktır” diye konuştu.

‘EN KALABALIK 3. İL’

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya tamamlanmasıyla 5 milyon 100 bin kişinin düzenlemeden yararlanacağını anımsattı. Genç, şunları söyledi:

“Aylık alan her 10 kişiden 3’ü emekli aylığıyla bu tutara ulaşamıyor, Hazine tamamlamasına ihtiyaç duyuluyor. 5 milyon 100 bin kişi bir ilde yaşasaydı İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’nin en kalabalık 3. ili olur, İzmir’i geride bırakırdı. İktidarın emekli politikasının sonunda İzmir’den daha kalabalık bir nüfus Hazine’nin tamamlamasına bağlandı. Emekli yoksulluğu artık bir toplumsal kesimin sorunu değil dev bir şehir büyüklüğündedir.”

ÇIKARILAN MADDELER

Teklifte yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılacak başvurulardan alınacak hizmet bedelleri ile koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcıları ve internet platform işletmecilerinden alınacak yüzde 2’lik payın Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermaye gelirlerine aktarılmasına yönelik madde tekliften çıkarıldı. Madde ile döner sermayeye yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ek kaynak aktarılması öngörülüyordu. AKP’nin başka bir önergesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’na eklenecek ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.