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AKP ve DEM Parti İmralı Heyeti görüştü

AKP ve DEM Parti İmralı Heyeti görüştü

8.10.2026 16:41:00
Güncellenme:
AA
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AKP ve DEM Parti İmralı Heyeti görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKP TBMM grubuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede süreç, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan" sonraki aşamaların değerlendirildiği, TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.
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AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile görüştü.

Güler, Ala ile Çelik, Meclis'te TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bir araya geldi.

Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç ele alındı.

AKP Grubu ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

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