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AKP'ye geçeceği iddia ediliyordu: Aranan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Erdoğan'ın masasında bulundu!

AKP'ye geçeceği iddia ediliyordu: Aranan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Erdoğan'ın masasında bulundu!

10.09.2026 15:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'ye geçeceği iddia ediliyordu: Aranan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Erdoğan'ın masasında bulundu!

AKP'ye geçeceği iddialarının ardından kendisine ulaşılamayan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı masasında ortaya çıktı. AKP'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, Fıçı'nın Erdoğan'ın kadın belediye başkanları toplantısına katıldığı görüldü.
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AKP'ye geçeceği iddiaları üzerine telefonunu kapatan ve ulaşılamayan CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında ortaya çıktı.

Aralarında Fıçı'nın da yer aldığı AKP'li kadın belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantının ardından toplu çekilen fotoğraf AKP'nin resmi sosyal medya hesaplarından "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti" notuyla paylaşıldı. 

İlgili Konular: #AKP #Recep Tayyip Erdoğan #Foça Belediyesi #Saniye Bora Fıçı

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