AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Cemil Tugay'dan dikkat çeken açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden ve AKP'ye geçeceğine yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün İZBETON'un Bornova’daki şantiyesinde çalışanlarla bir araya geldi.

Tugay, burada yaptığı açıklamada "Biz bu işleri kendi ailemizin, kendi yuvamızın işi gibi görüyoruz. İzmir için, başka bir amaç taşımadan çalışıyoruz. Sahip çıkmak çok önemli. Konu adeta bu şehrin namusudur; 4 buçuk milyon İzmirlinin şerefidir. Yaptığınız iş bizim için hayati öneme sahip. Elimizdeki tüm imkânlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak bunu hep birlikte başarmamız gerekiyor" dedi.

"İHANET ETMEM, İHANETİN İÇİNDE OLANLA DA MÜCADELE EDERİM"

Türkiye’ye ve İzmir’e gönülden bağlı olduğunu belirterek "Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkesle de mücadele ederim" ifadesini kullanan Cemil Tugay, şunları kaydetti:

"Benim istediğim sizin alkışınız değil, gönlünüzdeki güven ve rızadır. Birbirimize inanarak, dayanışma içinde hareket edelim. Millet bizi bu göreve getirdi, sizler de kamu hizmeti yapıyorsunuz. Hep birlikte insanlara mahcup olmayacak şekilde işimize sahip çıkacağız. Kimsenin en küçük bir yanlış yapmasına izin vermeyeceğim. Kim kendini hangi tarafta tanımlarsa tanımlasın, benim için önemli olan tek şey sizlerin dostluğu, inancı ve dayanışması. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çalışıyor, zor işler yapıyorsunuz. Hakkınız ödenmez. Bu belediye her geçen gün daha iyi olacak. Kimsenin bu belediyeyi kötü bir noktaya götürmesine izin vermeyeceğiz; bunu hep birlikte sağlayacağız."

NE OLMUŞTU?

AKP'ye geçeceğine yönelik iddiaların tartışma yarattığı Cemil Tugay, 24 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den 18 Haziran'da istifa eden Tugay, partisinden ayrılış nedeninin ideolojik değil, “mutlak butlan yönetimine yönelik itirazı” olduğunu kaydetmişti.