AKP'ye geçen Keçiören Belediyesi'nde 171 personelin uyuşturucu testi pozitif çıktı: Emniyete 'tekit' yazısı

AKP'ye transfer olan Keçiören Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın uyuşturucu kullanımına karşı başlattığı tarama uygulamasının ayrıntıları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya göre; Keçiören Belediyesi tarafından belediye personelinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi amacıyla gönüllülük esasına dayalı test uygulaması başlatıldı. 12 Ocak 2026 tarihli kararda hizmet standartlarının yükseltilmesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması ile iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hedeflendiği, çalışanların açık rızaları alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması yapıldığı belirtildi. Testlerin, TÜRKAK tarafından akredite kuruluşlar araştırıldıktan sonra belirlenen Delta Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirildiği de yazışmalarda yer aldı.

171 PERSONELİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma dosyasındaki 3 Temmuz 2026 tarihli polis tutanağına göre 171 personelin uyuşturucu tarama testi pozitif çıktı. Bu 171 kişiden 42’sinin daha sonra gerçekleştirilen testleri ise negatife döndü. Dosyaya ayrıca ilk taramada pozitif sonuç alınan çalışanlara ilişkin liste ile sonraki ölçümlerde değeri negatif seviyeye düşen personele ilişkin ayrı liste de sunuldu.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün konuya ilişkin yaptığı araştırmanın ardından dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna taşındı. Başsavcılık, test sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilecek kişiler hakkında TCK’nın 191’inci maddesi kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılmasını istedi. Savcılık ayrıca şüphelilerin ifadelerinin alınarak ayrı tahkikat evrakı düzenlenmesi ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları ile kullanılan maddenin türünün belirlenmesi amacıyla CMK’nın 75’inci maddesi kapsamında kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması yönünde talimat verdi.

EMNİYETE TEKİT YAZISI

Başsavcılık, 2 Haziran 2026 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne tekit yazısı da gönderdi. Yazının; belediye ve ilgili kurumlarla yürütülen yazışmaların hızlandırılması, test sonucu pozitif çıkan kişiler yönünden adli işlemlerin gecikmeksizin gerçekleştirilmesi ve özellikle uyuşturucu kullanımına ilişkin biyolojik bulguların zaman içerisinde tespit edilebilirliğinin azalabileceği değerlendirmesiyle sürecin süratle tamamlanması amacıyla gönderildiği belirtildi.