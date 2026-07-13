AKP'ye geçen Mesut Özarslan 'ahlak bekçiliğine' de başladı: 'Alkol içen, uyuşturucu kullanan ve gayriahlaki işler yapanları ihbar edin'

CHP'den AKP’ye geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın, “Gayriahlaki işlerin bildirilmesi” amacıyla kurduğu ihbar hattının afişleri, reklam panolarına asıldı.

Afişte, "Park ve bahçelerimizde, boş arsalarda ve tüm açık alanlarda alkol içen, uyuşturucu kullanan ve gayriahlaki işler yapan kişileri gördüğünüzde acil olarak emniyet, güvenlik ve zabıta birimlerimizi arayınız” ifadeleri kullanıldı.

AHLAK BEKÇİLİĞİNE BAŞLADI

CHP'den ayrılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AKP'ye katılmıştı. Özarslan'ın rozetini, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

BirGün'ün haberine göre; Özarslan'ın reklam panolarına astırdığı afiş dikkat çekti.

Afişe, “Park ve bahçelerimizde, boş arsalarda ve tüm açık alanlarda alkol içen, uyuşturucu kullanan ve gayriahlaki işler yapan kişileri gördüğünüzde acil olarak emniyet, güvenlik ve zabıta birimlerimizi arayınız” notu düşüldü.