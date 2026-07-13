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AKP'ye geçen Mesut Özarslan 'ahlak bekçiliğine' de başladı: 'Alkol içen, uyuşturucu kullanan ve gayriahlaki işler yapanları ihbar edin'

AKP'ye geçen Mesut Özarslan 'ahlak bekçiliğine' de başladı: 'Alkol içen, uyuşturucu kullanan ve gayriahlaki işler yapanları ihbar edin'

13.07.2026 11:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'ye geçen Mesut Özarslan 'ahlak bekçiliğine' de başladı: 'Alkol içen, uyuşturucu kullanan ve gayriahlaki işler yapanları ihbar edin'

Keçiören Belediyesi, park, bahçe ve açık alanlarda alkol kullanan, uyuşturucu kullandığı ya da "gayriahlaki işler" yaptığı öne sürülen kişilerin ihbar edilmesini isteyen afişleri reklam panolarına astı. CHP'den ayrılarak AKP'ye katılan Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın uygulaması kamuoyunda tartışma yarattı.
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CHP'den AKP’ye geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın, “Gayriahlaki işlerin bildirilmesi” amacıyla kurduğu ihbar hattının afişleri, reklam panolarına asıldı.

Afişte, "Park ve bahçelerimizde, boş arsalarda ve tüm açık alanlarda alkol içen, uyuşturucu kullanan ve gayriahlaki işler yapan kişileri gördüğünüzde acil olarak emniyet, güvenlik ve zabıta birimlerimizi arayınız” ifadeleri kullanıldı. 

AHLAK BEKÇİLİĞİNE BAŞLADI

CHP'den ayrılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AKP'ye katılmıştı. Özarslan'ın rozetini, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. 

BirGün'ün haberine göre; Özarslan'ın reklam panolarına astırdığı afiş dikkat çekti. 

Afişe, “Park ve bahçelerimizde, boş arsalarda ve tüm açık alanlarda alkol içen, uyuşturucu kullanan ve gayriahlaki işler yapan kişileri gördüğünüzde acil olarak emniyet, güvenlik ve zabıta birimlerimizi arayınız” notu düşüldü.

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İlgili Konular: #AKP #mesut özarslan