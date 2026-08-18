AKP’ye katılan vekilin muhalefette sorduğu sorular hâlâ yanıtlanmayı bekliyor: Sağlıktan tarıma her konuda sorusu var

Meclis kayıtlarına göre; AKP’ye yeni katılan milletvekillerinden Mustafa Bilici’nin muhalefetteyken verdiği 14 soru önergesi hâlâ yanıt bekliyor. Bilici’nin önergelerinde “Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle birçok vatandaş temel ihtiyaçlarını kredi kartı veya bireysel kredi kullanarak karşılamak zorunda” gibi değerlendirmeler yer alıyor. Bakanlar parti değiştirse de vekillerin önergelerine yanıt verebiliyor.

Kuruluş yıldönümü etkinliklerinde AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin Yeni Yol Partisi’ndeyken verdiği 14 soru önergesi, Meclis kayıtlarına göre hâlâ süresi içinde yanıtlanmayı bekliyor. İçeriklerine bakıldığında, önergelerde sağlıktan tarıma, hayat pahalılığından barınma sorununa kadar pek çok konuda sorular yer alıyor. Örneğin; Bilici’nin kredi kartı borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede “Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle birçok vatandaş temel ihtiyaçlarını kredi kartı veya bireysel kredi kullanarak karşılamak zorunda kalmaktadır” değerlendirmesi yer alıyor.

BARINMA VE GEÇİM SORUNLARI

Üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a yöneltilen önergede ise “Üniversite tercih ve kayıt sürecinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve aileyi barınma kaygısı yeniden gündeme gelmiştir” denilerek yurt kapasitesinin şeffaf bir şekilde paylaşılması isteniyor. Sağlık Bakanı’na randevu sıkıntısını sorduğu önergede “Vatandaşlarımızdan MHRS üzerinden başta kardiyoloji, nöroloji, göz hastalıkları ve diğer birçok branşta uzun süre randevu bulunamadığına ilişkin yoğun şikâyetler gelmektedir” diyen Bilici’nin tarımsal kredilerle ilgili bir önergesi de yanıt bekliyor. Ayrıca doğurganlığın düşmesiyle ilgili önergesinde de “Genç çiftler çocuk sahibi olma kararlarını; yüksek yaşam maliyetleri, barınma sorunu, kreş ve bakım hizmetlerine erişim güçlüğü, iş güvencesi endişesi ve eğitim giderlerinin artması gibi nedenlerle erteleyebilmektedir” görüşü paylaşılıyor.

BAKANLAR DAHA ÖNCE YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan; parti değiştirse de milletvekillerinin önergelerini yanıtlayabiliyor. Daha önce yine muhalefetteyken bakanlara soru önergesi veren Serap Yazıcı’ya iktidar sıralarına geçtikten sonra dönüş yapılmıştı. 2025’in Ocak ayında THY bünyesindeki uçaklarla ilgili bilgi isteyen Yazıcı 23 Şubat’ta AKP’ye katılmış, önergesine yanıt da Mart ayında gelmişti. Yine kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili Çevre Bakanı Murat Kurum’dan bilgi isteyen İsa Şahin, 7 Ocak’ta AKP’ye katıldıktan sonra şubat ayında önergesine yanıt almıştı.