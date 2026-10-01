AKP’ye transferin ardından ilçe halkı harekete geçti: Tuzla Dayanışma Platformu kuruldu

Tuzla’da farklı siyasi parti temsilcileri, dernekler ve yurttaşların desteğiyle kurulan Tuzla Dayanışma Platformu, ilk toplantısını 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde yapacak.

Platform; ilçede uzun süredir çözülemeyen çevre kirliliği, arıtma tesislerinden yayılan kokular, tersane ve fabrikalardaki çalışma ile barınma koşulları, askeri alanların imara açılması, emsal transferleriyle kamuya ait alanların villalara dönüştürülmesi, rant ilişkileri ve yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddiaları gibi sorunlara karşı ortak akılla çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu duyurdu.

Platform, çalışmalarını “İlk sözümüz Tuzla, son sözümüz de Tuzla” sloganıyla sürdüreceğini belirtirken Platform tarafından yapılan açıklamada, Tuzla’nın sorunlarının çözümü için dışarıdan bir “kurtarıcı” bekleme anlayışının geride bırakılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, AKP'ye geçen Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’e de atıfta bulunularak, “Sorunları çözeceğim iddiasıyla yola çıkan bazı kişilerin daha sonra siyasi parti değiştirerek sorunların kaynağı olan kesimlerin yanında yer aldığı” ifade edildi.

Platform, sorunların çözümünde ilçe halkının sürece doğrudan katılması ve süreci denetlemesi gerektiğini savunarak “Başka çare kalmadı: Halk kendi iradesine sahip çıkmalı” çağrısı yaptı.