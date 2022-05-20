AKP'de BAE krizi görevden alımla bitti: Cahit Özkan cephesinden açıklama

20 Mayıs 2022 Cuma, 14:23

Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili açıklamaları parti yönetiminde tepkiye neden olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan dün görevinden 'affını' istedi. Özkan'ın yerine, geçmişte FETÖ kumpaslarını savunan ve Türkçe Olimpiyatları'nı öven paylaşımlarıyla gündeme gelen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Özkan'ın BAE ile ilgili sözlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını söylemesinin ardından Özkan hakkında istifa iddiları gündeme gelmişti. Ancak Özkan'ın danışmanı gazetemize yaptığı açıklamada, "İstifa gibi bir durumun söz konusu olmadığını" söylemiş, "Cahit Özkan görevine devam ediyor" diye konuşmuştu.

Dün ise AKP MYK, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cahit Özkan, AKP TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve çalışma arkadaşlarıyla yaptığı istişareler sonucunda "görevden affını istirham ettiğini" belirtti.

Özkan'a teşekkür eden İsmet Yılmaz da "Grup Başkan Vekilimiz Sn. Cahit Özkan beyin görevden af talebi yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.

Daha önce istifa gibi bir durumun gündemlerinde olmadığını söyleyen Özkan'ın danışmanı 'af talebi' sonrası Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

TOPLANTIDAN SONRA TEBLİĞ EDİLDİ

"O zaman için bize tebliğ edilen herhangi bir durum yoktu" diyen danışman, "Cumhurbaşkanımız dün MYK toplasına katıldı. Toplantı içerisinde alınan karar bu yönde olduğu için daha sonra başkanımız affını talep ederek görevinden ayrıldı ve sosyal medya hesabından yayınladık" diye konuştu.

MYK toplantısında yapılan istişare sonrası sadece AKP Grup Başkanvekilliği görevinden alındığını belirten danışman, Özkan'ın Denizli Milletvekilliği görevinin devam ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk olmuştu.

İktidarın “FETÖ finansörü” olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden geliştirilmeye çalışılan ilişkiler üzerine konuşan Cahit Özkan, "15 Temmuz'un madem ki finansörü, madem ki Türkiye'ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize 'Niye Birleşik Arap Emirlikleri’ni dışlıyorsunuz?' dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…" demişti.

Cahit Özkan "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte, güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti” ifadelerini kullanmıştı.

PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR

Cahit Özkan'ın bu açıklamalarıyla ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gece 00.06'da bir paylaşım yapmıştı.

Ömer Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" demişti.

ŞİİR DE KURTARAMADI

Geçen salı günü ise Özkan, Çelik ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Sıkı dostlar arasına kimse giremez” demişti. Daha sonra da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan bir fotoğrafını paylaşan Özkan, Abdurrahim Karakoç'un şiirinin sözlerini eklemişti.

Özkoç'un paylaşımında şu sözler yer alıyordu;

"Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz."

Ancak Özkan'ın görevden alınmasına ne Çelik ile paylaştığı 'sıkı dost' fotoğrafı ne de Erdoğan için paylaştığı şiir engel oldu.