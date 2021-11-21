AKP'de 'Cumhurbaşkanı'na teşekkür' istifası: Ak Parti'yi ben sırtımda taşıyorum

21 Kasım 2021 Pazar, 11:09

AKP Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, esnaf ziyaretinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edip milletvekili Abdulahat Arvas’a teşekkür etmediği gerekçesiyle tepki çektiğini ve istifa ettiğini açıkladı.

Nedim Sağlam- Twitter

İstifa eden Sağlam, Arvas'ın kendisine, "Bana nasıl teşekkür etmezsin? Sen Cumhurbaşkanı'yla birlikte balık mı tuttun? Cumhurbaşkanı'nın arkadaşı mısın ki; Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorsun? Bu yatırımı ben getirdim, bana nasıl teşekkür etmezsin? Ben Ak Parti'yi sırtımda taşıyorum. Ak Parti beni sırtında taşımıyor. Benim Ak Parti'ye ihtiyacım yok" dediğini söyledi.

Nedim Sağlam'ın sosyal medya hesabından yayımladığı tepkili istifa metni şöyle: