AKP'de CV yaptı: 6 yılda 13 milyon TL kazandı
AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin, ağustos ayında duyurduğu “Bilgisayar ve Elektronik Malzeme Alımı” ihalesinin, 4 milyon 200 bin TL’lik bölümü, bir dönem AKP ilçe Gençlik Kolları ve Kızılay’da görev yapan Ali Uğur Aktepe’nin şirketine verildi. Bu ihale, Aktepe'nin 6 yılda Başakşehir'den aldığı 17'nci ihale oldu.
Başakşehir Belediyesi’nin, Ağustos ayında üç ayrı kalemle yapılan 34 milyon 800 bin TL’llik ‘Bilgisayar ve Elektronik Malzeme Alımı’ ihalesi sonuçlandı.
Kamu İhale Bülteni’ndeki verilere göre ihalenin 4 milyon 200 bin TL’lik bölümü, AKP Başakşehir Gençlik Kolları’nda çalışma yapan Ali Uğur Aktepe’nin şirketine verildi.
Aktepe’nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, AKP mitinglerinde ve seçim çalışmalarından paylaşımlar yaptığı görülüyor.
halktv.com.tr'den Hazar Dost'un haberine göre; açık kaynaklardaki bilgilere göre Aktepe, Kızılay’ın da ilçe yönetiminde görev almış.
6 YILDA 17 İHALE
Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndaki verilere göre AKP’li Aktepe’nin şirketi ZNA Teknoloji Bilişim Hizmetleri, sadece Başakşehir Belediyesi’nden 2016’dan bu yana 17 ihale aldı. Aktepe’nin Başakşehir Belediyesi’nden aldığı ihalelerin toplam tutarı ise 11 milyon 505 bin TL.
Ayrıca sadece 2022 yılında Aktepe, Başakşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Başakkent de dahil olmak üzere Başakşehir Belediyesi’nden 5 ihale aldı.
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ DE VAR
Aktepe, diğer bir AKP’li belediye olan Çekmeköy’den de 2021 yılında iki ayrı ihale aldı. Bilişim alanında yapılan iki ayrı ihalenin toplamı ise 1 milyon 407 bin TL.
Yani AKP Başakşehir Gençlik Kolları’ndan başladığı kariyerine ihalelerle devam eden Aktepe, sadece 6 yılda kamu kaynaklarından toplam 12 milyon 912 bin TL kazandı.
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